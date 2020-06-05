Принимать гидроксихлорохин в профилактических целях неэффективно, утверждают ученые

"(...) Прием гидроксихлорохина в профилактических целях через несколько дней после тесного контакта с человеком, имеющим положительный тест на Covid-19, может оказаться бесполезным. Во всяком случае, таково заключение исследования, опубликованного в среду в журнале New England Journal of Medicine (NEJM). Речь идет о первых результатах, касающихся использования гидроксихлорохина для профилактики, то есть для того, чтобы попытаться предотвратить возникновение болезни (как, например, совсем недавно делал Дональд Трамп). В данном конкретном случае имеется в виду постконтактная профилактика, а именно, после возможного заражения", - пишет Le Figaro.

"(...) Исследование проводилось врачами, фармакологами и статистиками из Университета Миннесоты (США), и в нем участвовал 821 человек, большинство из которых (87%) находились в длительном и тесном контакте с человеком, у которого диагностирован Covid-19. Затем участники были случайным образом разделены на две группы, - говорится в статье. - В течение четырех дней, последовавших за рискованным контактом, первая группа начала лечение гидроксихлорохином (800 мг в первый день, затем 600 мг ежедневно в течение четырех дней), в то время как вторая группа получала плацебо. Ни врачи, ни участники не знали, кто получал "настоящее" лечение".

"На медицинском исследовательском жаргоне это называется "двойное слепое рандомизированное исследование", считающееся самым высоким стандартом в этой области. Таков единственный способ однозначно подтвердить эффективность лечения. Фактически случайное распределение участников позволяет получить две группы с глобально однородными характеристиками (возраст, состояние здоровья, пол и т. д.). Если обнаружен эффект, то существует максимальная вероятность, что он связан с тем, что участники отличаются только одним параметром: принимают они лекарство или нет. Двойное слепое (тот факт, что ни врачи, ни участники не знают, кто принимал лекарство и плацебо) является дополнительной гарантией, позволяющей избежать возможных погрешностей, связанных с восприятием того, что и те, и другие участники принимали лекарство", - поясняет журналистка.

"После двух недель наблюдения за участниками независимый научный комитет провел анализ данных, собранных врачами. Всего о заболевании сообщили 107 человек: 11,8% в группе гидроксихлорохина и 14,3% в группе плацебо. "Незначительная" разница", указывают авторы исследования. Другими словами, разница не настолько велика, чтобы не учитывать, что это могла быть простая случайность. Кроме того, два человека были госпитализированы - по одному в каждой группе - и никто не умер", - пишет Le Figaro.

"(...) Однако у этого исследования есть несколько недостатков, один из которых особенно важен, как подчеркивает профессор Мирон Коэн, директор Института инфекционных заболеваний в Университете Северной Каролины (Соединенные Штаты), в сопроводительной редакционной статье к исследованию: большинство случаев заболевания, имевших место в течение периода наблюдения, в действительности не были подтверждены из-за отсутствия доступного теста. Поэтому диагноз можно было поставить только на основании симптомов. При этом "специфичность симптомов, о которых сообщают участники, низкая, поэтому трудно с уверенностью определить, сколько участников действительно имели Covid-19", - считает профессор Коэн.

"(...) С другой стороны, участники были довольно молоды (средний возраст 40 лет) и в добром здравии. "Выборка людей с более высоким риском могла бы дать другой результат", - указывает профессор Мирон Коэн. Между тем, именно они могли бы извлечь наибольшую пользу из подобного вида профилактики, например, в домах престарелых", - отмечает издание.