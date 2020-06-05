Путину стоит большого труда навести россиян на нужную мысль

"Президент пытается мобилизовать народ на референдум по конституционной реформе, которая позволит ему, в частности, продержаться еще два новых шестилетних срока. Но не встречает особого энтузиазма", - пишет корреспондент Liberation в Москве Люсьен Жак.

"Маленькому мальчику в детском доме говорят, что его только что усыновили. Сотрудница снимает его на телефон, тот улыбается, готовясь к встрече с будущими родителями. Первым появляется отец, он берет ребенка на руки, целует его. Они выходят из детского дома, и улыбка с лица ребенка внезапно исчезает. "А где моя мама?" "Как она где? - восклицает его новый отец. - Так вот она, твоя новая мама!" Рядом с машиной стоит представленный в карикатурном виде женоподобный гомосексуалист. Когда пара уходит с расстроенным ребенком, камера поворачивается к презрительным лицам сотрудниц детского дома. Самая пожилая сотрудница с отвращением плюет на землю; и голос за кадром серьезным тоном спрашивает: "Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны. Голосуй за поправки в Конституцию".

"Такой гомофобный видеоролик во вторник был выложен в интернете агентством по связям с общественностью, принадлежащим Евгению Пригожину, олигарху из окружения Владимира Путина. (...) Это всего лишь один пример интенсивной коммуникационной кампании, развернутой в России в последние несколько дней с тем, чтобы способствовать возвращению на передний план конституционной реформы, объявленной в феврале, голосование по которой несколько раз откладывалось из-за эпидемии коронавируса. Референдум сейчас назначен на 1 июля", - говорится в статье.

"(...) Я думаю, что в Кремле понимают, что эта тема раздражает людей, что все помнят, как Путин неоднократно обещал, что не будет бесконечнодержаться за власть, - комментирует политолог Федор Крашенинников. - Они предпочитают говорить обо всем, кроме главного, рассказывать людям то, что, по их мнению, те хотят услышать". Прежде всего, анализирует он, цель состоит в том, чтобы занять медийное пространство и вызвать отклики, создавая иллюзию горячих общественных дебатов вокруг конституционной реформы, которая на самом деле не обладает никакой реальной динамикой. Из-за пандемии, отсрочек голосования динамика была потеряна. Сделанные в феврале социальные объявления превратились лишь в отдаленные воспоминания, сметенные экономическим кризисом, вызванным карантином", - отмечает автор статьи.

"Несмотря на создание системы голосования по почте, благоприятствующей любому манипулированию, реальная явка рискует остаться низкой, поскольку такой предмет, как конституционная реформа, не вызывает у россиян бурных эмоций: ни за, ни против, указывает журналист."Когда некоторые оппозиционеры попытались организовать кампании на тему "защитим нашу Конституцию", они столкнулись с оглушительным молчанием, - констатирует Федор Крашенинников. - Для россиян Конституция не имеет символического значения. Никто не ожидает, что она защитит его от чего-либо, и никто не хочет ничего делать, чтобы защитить ее".

"Что касается идеи сохранения правления Владимира Путина после 2024 года, то она вдохновляет большинство россиян лишь на угрюмое равнодушие, подпитываемое отсутствием альтернатив, - считает издание. (...), И прежде всего, на убеждение в том, что все уже разыграно заранее. "Кремль сделает с результатами то, что ему захочется, и Путин останется в любом случае, если он так решит, - заключает Крашенинников. - И в чем, в сущности, разница, какую форму он придаст своей власти, то ли он сменит пост, чтобы стать главой Государственного совета, Союза России и Белоруссии, то ли он останется президентом навечно?"