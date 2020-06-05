Спасать человеческие жизни или благосостояние?

"На протяжении нескольких недель ведутся споры о том, должны ли правители слушать советы эпидемиологов или же экономистов. При этом этого мнимого противоречия не существует", - считает журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Клаус Хульвершайдт.

"Умные эпидемиологи знают, что не только вирусы приносят болезни, нужду и смерть, но и психологическая изоляция, безработица и домашнее насилие. А умные экономисты знают, что больные люди не могут ходить в офисы, магазины и рестораны. Что граждане, опасающиеся за свое здоровье или работу, не строят дома, не покупают автомобили и не планируют дорогие путешествия. Что не строгий карантин является главным риском наступления рецессии, а дальнейшее неконтролируемое распространение вируса", - пишет издание.

"То, что расчет "чем слабее ограничения, тем меньше экономический ущерб" не сработает, уже давно показали такие государства, как Япония и Швеция: так, в стране короля Карла Густава не только количество умерших от коронавируса из расчета на душу населения выше, чем почти во всех других странах Евросоюза. По данным шведского Центробанка, и рецессия, вероятно, окажется здесь такой же глубокой, как на остальном континенте - как минимум. Пример Германии, наоборот, показывает: тот, кто спасает человеческие жизни, не только действует гуманно. Он также укрепляет уверенность и доверие - два фактора, которые в разы важнее для восстановления экономической конъюнктуры, чем любое снижение налогов, любая программа по уменьшению бюрократии и любые теоретические дебаты об экономической свободе".

Конечно, пока рано оценивать различные рецепты борьбы с коронакризисом, однако, например, опыт преодоления испанского гриппа в 1918-1920-х годах показал, что тогда с наименьшими потерями как в здравоохранении, так и в экономике из кризиса вышли города, в которых были введены самые строгие ограничения - об этом свидетельствует исследование американского Центробанка и авторитетного Массачусетского технологического института.

"Что это может означать относительно сегодняшнего времени, если сейчас правительства слишком быстро ослабят ограничения? Если они спровоцируют вторую волну заражения, которая осенью снова приведет к закрытию офисов, магазинов и заводов? Неполная занятость превратится в увольнения, финансовый дефицит - в банкротства, неуверенное потребление - в отказ от потребления, беспокойство - в панику. Нет сценария, который был бы для экономики более катастрофическим", - указывает издание.

"(...) Конечно, на человеческую жизнь нельзя вешать ценник. Но на практике это происходит неоднократно, например, при оформлении страхования жизни. То есть если стоимость жизни оценить в десять миллионов долларов, как делают это некоторые математики в области страхования, и поверить экспертам в том, что введенные в связи с коронавирусом ограничения только в США спасли жизнь 2 млн. человек, то можно считать, что страна избежала экономического ущерба в 20 трлн долларов. Это соответствует годовому ВВП США и превосходит все убытки, нанесенные правительственными ограничениями".

"Поэтому целью может являться не быстрое возвращение к "нормальной жизни", а жесткое сдерживание вируса до тех пор, пока наконец не появится вакцина: с помощью широкомасштабного тестирования, отслеживания цепочек заражения и при необходимости новых локальных ограничений. Это сократит количество жертв, минимизирует экономический ущерб - и может стать успехом, которым смогут гордиться как вирусологи, так и эксперты по экономической политике", - заключает Süddeutsche Zeitung.