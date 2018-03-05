Даже итальянские прокуроры не могут найти профессора, находящегося в центре расследования отношений Трампа с Россией

"Список людей, ищущих Джозефа Мифсуда, профессора, который, по некоторым сведениям, сказал сотруднику штаба Дональда Трампа, что у России есть "грязь" на Хиллари Клинтон, продолжает расти, - сообщает Альберто Нарделли в Buzzfeed. - BuzzFeed News стало известно, что итальянские прокуроры не могут найти загадочного мальтийского ученого, чтобы уведомить его, что он вызван в суд, который пройдет на Сицилии в июле. Мифсуд залег на дно после того, как выяснилось, что он - ключевой персонаж расследования отношений Трампа с Россией".

В повестке, которую цитируют итальянские СМИ, говорится, что Мифсуда, наряду с двумя другими лицами, обвиняют в неоправданном повышении своей зарплаты в университетском консорциуме в Агридженто, Сицилия.

"Расследование, инициированное анонимным доносом, осуществляет итальянская Guardia di Finanza - правоохранительный орган, работающий с финансовыми преступлениями. Все три фигуранта должны появиться на судебном слушании, которое пройдет 11 июля. Им дали время до 20 июля, чтобы предоставить все документы и другие релевантные материалы, - говорится в статье. - Однако записи в прокуратуре Палермо показывают, что Мифсуд был "вне доступа", как сообщил Buzzfeed News источник, видевший его личное дело".

Мифсуд уволился из римского и шотландского университетов, в которых работал. Лондонский дипломатический институт, директором которого он был, закрылся. Во вторник издание Buzzfeed сообщало, что Мифсуд разорвал контакты со своей украинской возлюбленной, в отношениях с которой был более трех лет.