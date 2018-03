5 марта 2018 г. Оскар Гурзиньский | The Daily Beast Тайная кампания России с целью воспламенить Восточную Европу Ночью 4 февраля камеры видеонаблюдения в Ужгороде (Западная Украина) запечатлели, как двое неизвестных мужчин пытались поджечь здание, пишет в своей статье в The Daily Beast Оскар Гурзиньский, обозреватель польского новостного сайта Wirtualna Polska. "Подозреваемые - два гражданина Польши, члены маленькой радикальной организации Falanga с фашистскими корнями", - пишет автор, сообщая, что в среду их арестовали, а в здании, которое они атаковали, размещается Общество венгерской культуры Закарпатья. "Почему польские ультраправые напали на венгров - и вдобавок на Украине? Как-никак, эти две нации веками считают друг друга лучшими союзниками, и никто так пылко не подчеркивает "вечную дружбу", как националисты из обеих стран. Ответ, по всей вероятности, дают связи организации с Россией. Члены Falanga ездили в Донбасс - на восток Украины, истерзанный боями, - чтобы поддержать там сепаратистов, которых поддерживает Россия, и, по утверждению некоторых лиц, воевать на их стороне. Организация и ее медийное ответвление Xportal.pl также имеют задокументированные связи с маргинальной польской пророссийской партией Zmiana ("Перемена"), лидер которой, экс-депутат Матеуш Пискорский, сидит в тюрьме по подозрениям в шпионаже на Россию", - пишет автор. "Они похожи на типичное "пушечное мясо" для подобных операций. Событие такого типа, который я видел в старые времена", - сказал неназванный бывший сотрудник некой западной контрразведки. "По мнению экспертов и официальных лиц, инцидент в Ужгороде был малой частью гораздо более широкой российской кампании, направленной на разжигание межэтнических трений на Украине с целью дестабилизировать страну и оттолкнуть от нее соседей, состоящих в НАТО, особенно Польшу и Венгрию. И, похоже, это срабатывает", - говорится в статье. "Это организованная, скоординированная российская кампания, которую ведут платные провокаторы в рамках широкой информационной операции. Она адресована аудиториям на Украине, в Польше и России и синхронизирована с идеями, которые доносят российские государственные СМИ, - говорит Адам Лелонек, директор Center for Propaganda and Disinformation Analysis (Варшава). - Несомненно, она имела конкретный эффект и подложила дров в текущую польско-украинскую дипломатическую ссору". "Кампания состояла из серии преимущественно мелких случаев вандализма, поджогов, применения бомб и имитации демонстраций", - говорится в статье. "Виновниками большинства инцидентов были названы члены другого малоизвестного, маргинального движения (украинской организации "Наждак"), имеющего связи с Россией. После нескольких месяцев расследования некоторым агентам "Наждака" были предъявлены обвинения, им вынесены приговоры, но лидер организации Николай Дульский (утверждающий, что у него польские предки), по некоторым сведениям, бежал в Москву", - говорится в статье. "По версии украинских властей, на деле Дульский - только посредник, а кампания была срежиссирована так называемым Комитетом спасения Украины, который базируется в Москве и возглавляется беглым экс-премьером Украины Николаем Азаровым", - пишет издание. "На самом деле они намекают, что реальная сила, стоящая за этим, - российские разведслужбы, что вероятно, - заметил Роберт Хеда, экс-сотрудник польской разведки, аналитик Pulaski Foundation (Варшава). - Не секрет, что россияне активно внедрились в среду националистов. А вероятность того, что Азаров и его организация не связаны каким-то образом со спецслужбами, близка к нулю". "Проблема в том, что официальные выводы украинских властей легко оспорить, если учесть, что СБУ и госаппарат слывут небрежными, - указывает Хеда. - И действительно, можно предложить несколько возможных альтернативных объяснений: например, это элемент войны между олигархами либо националистами, которые крепнут в политическом отношении. Но истина в том, что, кто бы за этим ни стоял, выгоду извлекает Россия". Автор полагает: "Во многом, как и с российской кампанией влияния в США, которая была направлена на эксплуатацию политической и межрасовой разобщенности, агенты Москвы старались подогреть и усилить уже существующие трения и линии раскола". Самый серьезный объект трений, по словам автора, связан с историей Украины и Польши. "Хотя официальные лица из обеих стран утверждают, что Россия пытается их поссорить, политика Варшавы и Киева не то чтобы способствует предотвращению этого. Все абсолютно наоборот", - пишет автор. "По сути, в ходе этих стычек мы наблюдаем столкновение популистских, напористых правительств, которые мнят себя региональными державами и потворствуют националистическим настроениям, - заключает Хеда. - Для России это идеальная обстановка". Источник: The Daily Beast