5 марта 2018 г. Навид Джамали | The Daily Beast Россия завербовала меня в качестве шпиона. Вот чего от меня хотели "У вас есть копия письма?" - спросил капитан Олег Куликов", - повествует в своей статье в The Daily Beast Навид Джамали, автор книги "Как поймать русского шпиона" (How to Catch a Russian Spy). "Я только что сказал офицеру российской разведки, что принят в программу Резерва разведки ВМС США и скоро стану сотрудником разведки", - пишет он. По словам автора, Олег хотел "привезти своему начальству побольше твердых доказательств в подтверждение значимости человека, которого завербовал, чтобы тот шпионил на Россию", говорится в статье. Автор продолжает: "Нет ничего неожиданного в том, что Россия активно занимается сбором разведданных о США и проводит операции в целях ослабления Америки". Автор подчеркивает: хотя в обвинительном заключении спецпрокурора Мюллера в отношении 13 россиян не упоминается российское правительство, описанные методы характерны для российских разведслужб. "По своему опыту работы двойным агентом против российской разведки в 2005-2009 годах я знаю, что они собирают разведданные, выбирая своими объектами американцев и вербуя их в качестве оперативных активов", - утверждает Джамали. Часто спрашивают, зачем вербовать шпионов в цифровую эпоху - разве нельзя собирать разведданные удаленно? Джамали отвечает: "Как научили меня годы разговоров с российской разведкой, они недоверчивы, если не склонны к паранойе. Итак, я обнаружил, что русские старались умерить свои подозрения, силясь понять натуру источника, который поставляет им разведданные, - а для этого требуются встречи лицом к лицу". Джамали сообщает, что разыгрывал перед российскими кураторами роль спесивого юноши, для которого служба ВМС была только способом раздобыть информацию, которую можно продать России и обогатиться. "Новость, что допуск Джареда Кушнера к сверхсекретной информации "понизили", вызвала у меня колоссальное облегчение", - замечает автор. Источник: The Daily Beast