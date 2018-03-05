"Неизвестные величины" в заявлении Путина о вооружениях

"Заявление президента Владимира Путина, что Россия располагает "непобедимым" ядерным арсеналом, было встречено с беспокойством и скептицизмом", - пишут корреспонденты El Pais Пилар Бонет и Ян Мартинес Аренс. "Американские специалисты полагают, что речь идет о декларации с оттенком предвыборной агитации, но считают, что она негативно подогревает ядерный армреслинг. В Москве Алексей Арбатов, директор центра международной безопасности ИМЭМО РАН, указал в интервью нашей газете, что из пяти типов вооружений, о которых Путин упомянул в четверг, "одни существуют, а другие находятся на разных этапах разработки" и что все они направлены на "преодоление противоракетной обороны", которую продвигает Вашингтон", говорится в статье.

"Путин занимается фанфаронством. Большая часть презентованных систем находится на раннем этапе разработки, посмотрим, будут ли они когда-либо развернуты", - заверил в интервью газете Кингстон Рейф, эксперт Arms Control Association (США). "Это не значит, что нам необязательно обращать внимание на его слова. Прямо сейчас в сфере ядерных вооружений началась глобальная технологическая конкуренция, и Россия хочет вырваться в ней вперед. Если Москва развернет любое из этих вооружений, это обострит эскалацию и усилит давление на стратегическую стабильность", - добавил он.

Со своей стороны, Арбатов пояснил, что список вооружений, приведенный Путиным, - "ответ на новую ядерную программу" президента США Трампа. По словам Арбатова, новые технические разработки, показанные Путиным, "насколько можно видеть, ничего не изменят радикально, а просто дополнят то, что уже существует". Барри Павел, директор Scowcroft Center for Strategy and Security при Atlantic Council (США), полагает: "Благодаря всему этому Путин будет выглядеть как некто с ядерными мускулами, но это не меняет суть взаимного сдерживания США и России".