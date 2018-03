5 марта 2018 г. Редакция | Financial Times Ядерное позерство Владимира Путина - опасная эскалация "Было много позерства в презентации, которая сопровождала ежегодное послание Владимира Путина на прошлой неделе. В ней был показан муляж ракеты, вроде как направляющейся к побережью Флориды. Трудно понять, существует ли на самом деле оружие, разработкой которого в России он хвастался, - в том числе "непобедимая" сверхзвуковая ракета, подводный беспилотник и крылатая ракета с ядерным двигателем, - и так ли оно хорошо работает, как он утверждал. Даже если так, вряд ли эти вооружения изменили бы баланс сил. Тем не менее, присутствует опасная эскалация как в риторике, так и в военное стратегии", - отмечает редакция Financial Times. "Российский президент обращался к отечественной аудитории в преддверии выборов, которые должны показать стойкую привлекательность его диктаторского правления. Но также он дал понять Западу, что Россия снова стала державой международного уровня и полна решимости не отставать от США во всевозможных усилиях по модернизации ядерных возможностей", - говорится в статье. FT упоминает о "гнетущем состоянии" американо-российских отношений, о поведении России на Украине и в Сирии, ее вмешательстве в западные выборы, растущем количестве третьих стран с ядерным арсеналом и увеличении риска просчетов в связи с участившимися столкновениями между американскими и российскими войсками. Журналистов тревожит то, что ни Вашингтон, ни Москва не проявляют особого интереса к укреплению соглашений о контроле ядерных вооружений, регулировавших отношения двух главных ядерных держав почти 50 лет. "Нельзя сказать, что невозможно набросать дальнейший путь. Опыт холодной войны показывает, что должно получаться вести диалог в сферах совместного интереса, даже если нет надежды на прогресс в трудных областях, таких как Украина и Сирия. Однако выбор Путина - игра на американской боязни потерять статус сверхдержавы. США должны подавлять позыв к мести", - рекомендуют авторы статьи. Источник: Financial Times