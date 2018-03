5 марта 2018 г. Эндрю Рот и Уки Гоньи | The Guardian Сеньор К.: Россия и Аргентина разошлись во взглядах на загадочное дело о контрабанде наркотиков "Когда в конце 2017 года Андрей Ковальчук сошел с борта самолета "сессна" в Буэнос-Айресе, власти уже обнаружили и подменили партию кокаина стоимостью 60 млн долларов, в хранении которой в комплексе школы при российском посольстве Ковальчук позднее был обвинен", - пишут журналисты The Guardian Эндрю Рот и Уки Гоньи. "Согласно сообщениям аргентинской прессы, полиция некоторое время следила за человеком, который позднее стал известен под именем "Сеньор К.", - россиянином, который представлялся одним как торговый агент по продаже сигар, живущий в Германии, другим - как технический сотрудник российского посольства в Буэнос-Айресе, а третьим - как офицер российской разведки", - пишет издание. "Россия и Аргентина подтвердили, что в декабре 2016 года российский посол и другие сотрудники посольства сообщили об обнаружении почти 850 фунтов кокаина в 16 чемоданах (так в оригинале. - Прим. ред.) в школе при посольстве в Буэнос-Айресе", - говорится в статье. Аргентинские полицейские подменили кокаин мукой и снабдили чемоданы трекерами. "Но стороны расходятся по вопросу о том, была ли мука в итоге доставлена в Россию в качестве дипломатического груза и разместили ли ее на борту российского правительственного самолета, который, вероятно, использовался высокопоставленными чиновниками, посетившими Аргентину. Когда сотрудники правоохранительных органов Аргентины опубликовали фото и видеозаписи погрузки поддельного кокаина на правительственный самолет, российские чиновники заявили, что изображения подделаны. Аргентина уверяла, что изображения подлинные", - отмечает издание. Со своей стороны, Ковальчук подтвердил, что оставил чемоданы на хранение в школе, но утверждал, что наркотики были подложены туда ЦРУ. Источник: The Guardian