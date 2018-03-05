Что стоит за новыми амбициозными оружейными планами России?

В минувший четверг Владимир Путин в ходе обращение к Федеральному собранию продемонстрировал несколько видеоматериалов, которые якобы доказывают наличие у России нового ядерного чудо-оружия, тем самым закрепляя ее превосходство по части военной техники, пишут журналисты Handelsblatt.

По этим видео трудно судить о правдивости утверждений Путина, "действительно ли в арсенале России имеются межконтинентальные и крылатые ракеты с ядерными боеголовками, которые в мгновение ока на сверхзвуковой скорости способны облететь Земной шар и приземлиться у ворот Белого дома", по мнению авторов публикации.

"В ходе ток-шоу на государственных российских телеканалах, гости которых с удовольствием философствуют о лидирующих позициях России в сфере ядерных вооружений, приглашенные эксперты заявляют, что путинские высказывания о сказочном технологическом прорыве в российском ВПК полностью оправданны", - говорится в статье.

Сам Путин на следующий день после оглашения послания в интервью телеканалу NBC подтвердил, что новые ядерные ракеты прошли все испытания и каждая из систем находится на определенной степени готовности. При этом шеф Кремля подчеркнул, что ни в коем случае не хочет "начала новой холодной войны" - в отличие от США, которые вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

Как заявил в беседе с изданием российский военный эксперт Александр Гольц, на сегодняшний день совершенно неясно, как далеко российский оружейный сектор продвинулся в развитии новых технологий. По словам эксперта, до выступления Путина у ракет "Сармат", которыми хвалился президент, наблюдались "серьезные проблемы". Их испытания были запланированы на 2015 год, перенесены на конец 2016-го, а затем - на конец 2017 года. В конечном итоге, говорит Гольц, в испытаниях был задействован муляж ракеты.

По словам Гольца, о представленных Путиным в качестве суперновинки аэробаллистических гиперзвуковых боевых блоках "Авангард" речь шла еще в 2004 году.

"Путин представил новые ракеты (...) как ответ на американский противоракетный щит. Однако за этим кроются причины не столько технического, сколько политического характера, - указывают авторы. - Американская система ПРО - это проект, начатый при Джордже Буше-младшем (...). Поскольку на его пути встал заключенный еще между СССР и США Договор об ограничении систем противоракетной обороны, Вашингтон, не долго думая, вышел из него в 2002 году".

"Белый дом ясно сигнализировал Кремлю, что больше не рассматривает его как равнозначного партнера, в отношениях с которым следует соблюдать условия соглашений. Естественно, подобное публичное унижение не могло понравиться русским. И все уверения, что американская ПРО нацелена не против России, а против Ирана и других потенциальных террористических государств, были скептически встречены Москвой. Россия уже несколько лет критикует единоличные действия американцев как угрозу мировому равновесию и международной безопасности", - говорится в статье.

Реагируя на опасения Москвы Обама отказался от отдельных частей ПРО в Восточной Европе, однако оставил отдельные системы в Румынии, передислоцировав их с суши на море, замечают авторы.

"Получается, негодование России объяснимо. Однако, - говорится в статье, - заявления Путина выглядят чрезмерными. Противоракетный щит не гарантирует США полноценной защиты, а заявления Путина "намеренно или ненамеренно ведут к гонке вооружений", цитирует издание слова Гольца.

Московский политолог Федор Лукьянов назвал выступление Путина самым жестким в истории: "Это не второй "Мюнхен", это "супер-Мюнхен", не объявление холодной войны, а констатация, что она идет".

Вашингтонская администрация хоть и указала на то, что заявления Путина не являются для США неожиданностью, однако отметила, что Кремль "напрямую нарушает" существующие договоренности об ограничении вооружений. "Дональд Трамп, - сообщают авторы, - обсудил речь Путина с канцлером Меркель и президентом Франции Макроном".

Федеральное правительство, пишут немецкие журналисты далее, подвергло критике намеченную Путиным новую гонку вооружений. Как отметил представитель правительства Томас Зайберт, имея в виду речь Путина, аннексию Крыма и действия Москвы в Восточной Украине и в Сирии, "позиция России в сфере оборонной политики вызывает большие опасения".

"Между тем в Сирии, - продолжают журналисты, - Россия продемонстрировала в начале февраля уязвимость своего оружия: повстанцы сбили российский бомбардировщик Су-25 в подконтрольной им провинции Идлиб. Вслед за этим Кремль отправил в Сирию четыре новейших боевых самолета Су-57, которые, по некоторым данным, обладают совершенно новой радарной системой".

"Пентагон реагирует на российский вызов не только вербально: он поставляет в качестве ответа ракеты на Украину. Противотанковые ракеты и ракетометы на сумму в 39 млн долларов, конечно, не смогут остановить российское "чудо-оружие", однако определенно могут стать очередным шагом на пути обострения российско-американских отношений", - говорится в статье.

"В Киеве выступление Путина вызвало негодование: премьер-министр страны Владимир Гройсман потребовал ужесточить экономические санкции, направленные против Москвы", - передает деловое издание.

"В большинстве других восточноевропейских стран объявленные Путиным планы не привели к всплеску эмоций, - передают корреспонденты. - В СМИ Праги, Будапешта, Бухареста и Софии словесные баталии между Кремлем и НАТО не играют ведущей роли. (...) Традиционно планы по ядерному вооружению в бывших странах Восточного блока вызывают больше понимания, чем в странах Запада".