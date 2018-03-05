Российские спецслужбы, очевидно, занимались контрабандой наркотиков в течение многих лет

"Контрабанда кокаина на правительственном самолете, посольство России в Буэнос-Айресе в качестве перевалочного пункта для наркотрафика и сотрудники путинских спецслужб в образе мафиози: после того как всплыли подробности скандала вокруг крупной партии наркотиков, контрабандой доставленных из Аргентины в Москву, критики Кремля выдвигают серьезные обвинения против представителей власти", - пишет Борис Райтшустер на сайте Huffington Post Deutschland.

"Для западного обывателя подобные обвинения в адрес власти выглядят сюрреализмом, но для того, кто знает, что сегодня творится в России, тесные связи между мафией и теми, кто принимает решения в стране, между спецслужбами и оргпреступностью не в новинку", - говорится в статье.

Как напоминает журналист, в результате спецоперации было обнаружено 389 кг кокаина на 50 млн евро. "Неудивительно, что управляемые Кремлем СМИ долгое время замалчивали скандал. И только после сообщения российского профессора и блогера Максима Миронова и широкого резонанса в аргентинской прессе, который подхватили и в российском сегменте интернета, СМИ в России сообщили о скандале - правда, сгладив острые углы".

"Преступники спрятали кокаин в 12 чемоданах в одном из зданий, принадлежащих посольству РФ в Аргентине в начале 2017 года, - пишет Райтшустер. - Один из подозреваемых был сотрудником посольства и имел доступ к этому объекту".

На след наркотиков вышли аргентинские правоохранительные органы: кокаин был подменен на муку, а в чемоданы спрятан GPS-маячок. "Южноамериканские следователи не могли поверить своим глазам, (...) когда почти через год этот мнимый кокаин был загружен в самолет, принадлежащий доверенному лицу Путина, главе Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву. После прибытия груза в Москву подключилась местная полиция и задержала трех мужчин, в том числе одного функционера". Аргентинскими правоохранителями было задержано двое подозреваемых, говорится в статье.

Как сообщает аргентинская La Nación, этот груз был не первым. В 2012 и 2015 годах в Европу было отправлено три аналогичных кокаиновых груза под "дипломатическим прикрытием" из российского посольства.

По словам лидера оппозиции и борца с коррупцией Алексея Навального, этот скандал имеет такой размах что "в отставку должно уйти все руководство МИДа и спецслужб".

Как утверждает Навальный, речь идет о постоянной контрабанде наркотиков в Россию по дипломатическим каналам, которая была бы невозможной без посредничества дипломатов и спецслужб. Он указывает также, что многочисленные опровержения представителей российских ведомства полны противоречий: вначале опровергались лишь сообщения Миронова, а теперь и информация, поступающая от аргентинских следователей, передает Райтшустер.

"Профессор Миронов, благодаря которому в России узнали о скандале, считает, что внутри российского диппредставительства произошел конфликт: посол Виктор Коронелли мог иметь благие намерения и сотрудничал с аргентинскими властями, вступив тем самым в конфликт с криминальными структурами внутри его посольства и во власти", - говорится в статье.

По мнению Навального, всей правды, скорее всего, мы никогда не узнаем. Но тот факт, что задержано всего четыре человека, говорит в пользу причастности высокопоставленных чиновников, которые защищают многих из тех, кто замешан в контрабанде.

"Владельцем" чемоданов считают полковника российских спецслужб Андрея К., который якобы работал в нескольких диппредставительствах РФ - по его собственным словам, в том числе и в Берлине", - говорится в статье.

"Это одно из доказательств того, что за контрабандой стоят спецслужбы", - считает социолог Игорь Эйдман, известный критик Кремля.

"Многое говорит в пользу того, что между спецслужбами и МИД случился конфликт и в результате контрабанда кокаина выплыла наружу", - пишет автор.

Андрей К. проживал в Германии, где и был задержан в доме в пригороде Берлина.

"Андрей К. - не единственный след, который ведет в Германию. Двое из главных подозреваемых являлись членами "Клуба русских православных меценатов" в Аргентине. Организация с аналогичным названием функционирует и в Германии. И связана она, в свою очередь, с фондом "Русский мир", который критики Кремля считают инструментом влияния Москвы за рубежом и в котором немаловажную роль, по некоторой информации, играют представители российских спецслужб", - отмечает журналист.

По словам Эйдмана, доказательства причастности государства к наркобизнесу существовали еще в 1990-е годы в Санкт-Петербурге. "В ходе процесса по делу об убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне серьезные обвинения были выдвинуты против российских чиновников. По заявлению одного из свидетелей, Виктор Иванов, который позднее возглавил Федеральное ведомство по контролю за оборотом наркотиков, еще в начале 1990-х, будучи сотрудником спецслужб, сотрудничал с представителями организованной преступности".

"Согласно показаниям, друг Путина помогал так называемой "Тамбовской" ОПГ провозить контрабандой наркотики из Колумбии в Западную Европу - через порт Санкт-Петербург. Владимир Путин был в то время вице-мэром города на Неве и, по некоторым данным, "охранял" бизнес Иванова. До того как возглавить Федеральное ведомство по контролю за оборотом наркотиков, Иванов был заместителем руководителя президентской администрации и персональным советником Путина, а также возглавлял некоторые госкомпании", - сообщает Райтшустер.

В нынешнем скандале виновата созданная Путиным система, убежден Навальный. "Этими людьми, которые сейчас находятся у власти, управляют лишь алчность и корысть", - говорит он.