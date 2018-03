5 марта 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня От позерства - к эскалации или стратегической стабильности? Было много "ядерного позерства" в презентации ежегодного послания Путина, пишут СМИ: его новые "непобедимые" ракеты, вероятно, могут поразить США, но старые тоже могли. Заявления Путина выглядят чрезмерными и ведут к гонке вооружений, говорят некоторые эксперты. Автор статьи в Le Figaro, напротив, считает "дестабилизирующей" доктрину нацбезопасности Трампа: "Стоило ли надеяться, что Китай и Россия, с учетом особой культуры их руководителей, никак не отреагируют?" В четверг Владимир Путин в ходе обращение к Федеральному собранию продемонстрировал несколько видеоматериалов, которые якобы доказывают наличие у России нового ядерного чудо-оружия, пишут журналисты Handelsblatt. По этим видео трудно судить, "действительно ли в арсенале России имеются межконтинентальные и крылатые ракеты с ядерными боеголовками, которые в мгновение ока на сверхзвуковой скорости способны облететь Земной шар и приземлиться у ворот Белого дома", говорится в статье. Путин на следующий день в интервью NBC подтвердил, что новые ядерные ракеты прошли все испытания и каждая из систем находится на определенной стадии готовности. При этом шеф Кремля подчеркнул, что ни в коем случае не хочет "начала новой холодной войны" - в отличие от США, которые вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Как заявил изданию российский военный эксперт Александр Гольц, неясно, как далеко российский оружейный сектор продвинулся в развитии новых технологий. Например, у ракет "Сармат", которыми хвалился президент, наблюдались "серьезные проблемы", а о представленных Путиным в качестве суперновинки аэробаллистических гиперзвуковых боевых блоках "Авангард" речь шла еще в 2004 году. "Путин представил новые ракеты как ответ на американский противоракетный щит, - указывают авторы. - Американская система ПРО - это проект, начатый при Джордже Буше-младшем. Поскольку на его пути встал заключенный еще между СССР и США Договор об ограничении систем противоракетной обороны, Вашингтон, не долго думая, вышел из него в 2002 году". Белый дом ясно сигнализировал Кремлю, что больше не рассматривает его как равнозначного партнера, соглашения с которым следует соблюдать. Россия уже несколько лет критикует единоличные действия американцев как угрозу мировому равновесию и международной безопасности, говорится в статье. "Получается, негодование России объяснимо, - пишут авторы. - Однако заявления Путина выглядят чрезмерными. Противоракетный щит не гарантирует США полноценной защиты, а заявления Путина "намеренно или ненамеренно ведут к гонке вооружений", цитирует издание слова Гольца. Московский политолог Федор Лукьянов назвал выступление Путина самым жестким в истории: "Это не второй "Мюнхен", это "супер-Мюнхен", не объявление холодной войны, а констатация, что она идет". Вашингтонская администрация указала, что заявления Путина не являются для США неожиданностью, но отметила, что Кремль "напрямую нарушает" существующие договоренности об ограничении вооружений. "Дональд Трамп, - сообщают авторы, - обсудил речь Путина с канцлером Меркель и президентом Франции Макроном". "Пентагон реагирует на российский вызов не только вербально: он поставляет в качестве ответа ракеты на Украину. Противотанковые ракеты и ракетометы на сумму в 39 млн долларов, конечно, не смогут остановить российское "чудо-оружие", однако определенно могут стать очередным шагом на пути обострения российско-американских отношений", - констатирует издание. "Ядерное позерство Владимира Путина - опасная эскалация", - говорится в редакционной статье Financial Times. "Трудно понять, существует ли на самом деле оружие, разработкой которого в России хвастался Путин, - "непобедимая" сверхзвуковая ракета, подводный беспилотник и крылатая ракета с ядерным двигателем - и так ли оно хорошо работает, как он утверждал. Вряд ли эти вооружения изменили бы баланс сил. Тем не менее, присутствует опасная эскалация как в риторике, так и в военной стратегии", - отмечает редакция. "Российский президент обращался к отечественной аудитории в преддверии выборов, которые должны показать стойкую привлекательность его диктаторского правления. Но также он дал понять Западу, что Россия снова стала державой международного уровня и полна решимости не отставать от США во всевозможных усилиях по модернизации ядерных возможностей", - говорится в статье. Журналистов тревожит, что ни Вашингтон, ни Москва не проявляют особого интереса к укреплению соглашений о контроле над ядерными вооружениями. "Опыт холодной войны показывает, что должно получаться вести диалог в сферах совместного интереса, даже если нет надежды на прогресс в трудных областях, таких как Украина и Сирия. Однако выбор Путина - игра на американской боязни потерять статус сверхдержавы. США должны подавлять позыв к мести", - рекомендует британское издание. Российский президент, выступая с ежегодной речью на прошлой неделе, сделал смелые заявления о "непобедимости" новых российских вооружений, которые способны легко преодолеть американские системы ПРО, пишет во внешнеполитическом блоге The Washington Post Адам Тейлор. "Безусловно, если заявления Путина точны, новые российские ракеты действительно представляют собой шаг вперед в ракетной технологии, которому не смогли бы соответствовать существующие американские ракетные комплексы. Но есть и другая важная деталь: американские системы ПРО почти точно не соответствуют и нынешним российским ракетам", - говорится в статье. Кингстон Риф, директор по политике разоружения и снижения угроз Ассоциации по контролю над вооружениями (США), утверждает, что у России и при существующих вооружениях "вообще бы не возникло проблем" в преодолении американских систем ПРО. "Как таковые, новенькие ракеты Путина, в принципе, не меняют основного стратегического баланса с США", - комментирует автор статьи. "Впрочем, они могут показать ограниченность попыток сдерживать ядерные угрозы со стороны таких стран, как Россия, и даже меньшие угрозы - со стороны Северной Кореи - при помощи одной только противоракетной обороны", - пишет Тейлор. "Большая разница между ракетами, которые уже имеются у России, и теми, о которых было заявлено в четверг, состоит в том, что существующие ракеты являются баллистическими, а новые - крылатыми", - продолжает Тейлор. "Баллистические ракеты запускаются в атмосферу, а затем, спускаясь, поражают цель, а крылатые летят близко к поверхности Земли. Ключевым изменением, упомянутым в речи Путина, было то, что российские крылатые ракеты будут атомными: это значительно увеличит их радиус действия и возможности маневрирования с целью избежать обнаружения", - говорится в статье. "Это не значит, что от них невозможно защититься", - пояснили журналисту эксперты. Например, можно "уделить особое внимание возможностям уничтожения ракеты до ее запуска". "В глазах сторонников контроля над вооружениями новое оружие России уж точно не меняет правила игры, но должно служить напоминанием о том, что ПРО сама по себе не способна заменить взаимопонимания с Россией и другими ядерными странами по поводу рисков ядерной войны", - заключает Тейлор. "Заявление Путина, что Россия располагает "непобедимым" ядерным арсеналом, было встречено с беспокойством и скептицизмом", - пишут корреспонденты испанской El Pais. "Американские специалисты полагают, что речь идет о декларации с оттенком предвыборной агитации, но считают, что она негативно подогревает ядерный армреслинг. В Москве Алексей Арбатов, директор центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сказал газете, что из пяти типов вооружений, о которых Путин упомянул в четверг, "одни существуют, а другие находятся на разных этапах разработки" и что все они направлены на "преодоление противоракетной обороны", которую продвигает Вашингтон", говорится в статье. "Путин занимается фанфаронством. Большая часть презентованных систем находится на раннем этапе разработки, посмотрим, будут ли они когда-либо развернуты", - заверил в интервью газете Кингстон Рейф, эксперт Arms Control Association (США). "Это не значит, что нам необязательно обращать внимание на его слова. Прямо сейчас в сфере ядерных вооружений началась глобальная технологическая конкуренция, и Россия хочет вырваться в ней вперед. Если Москва развернет любое из этих вооружений, это обострит эскалацию и усилит давление на стратегическую стабильность", - добавил он. Большинство вооружений, которые в четверг расхваливал Путин, - не более чем переосмысление советских идей и оружия, которое Россия уже производит, пишет журналист The Wall Street Journal Томас Гроув. "В отношении всего, о чем было вчера объявлено, речь не идет о последнем слове техники", - прокомментировал эксперт по российским ракетным войскам Владимир Евсеев. "В то время как Россия сталкивается с дефицитом бюджета, Кремль не желает втягиваться в масштабную гонку вооружений с Вашингтоном. Вместо этого он стремится придерживаться проверенных масштабных проектов, которые демонстрируют силу", - полагает глава Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. Путин нередко прибегает к выступлениям, которые, по его мнению, вынудят Вашингтон ослабить давление на Москву, сказал Тренин. "С его точки зрения, США будут уважать только ту страну, у которой достаточно силы и политической воли, чтобы оказывать им сопротивление". Гроув отмечает, что российский военно-промышленный сектор достиг значительных успехов: в 2010 году было объявлено о выделении 21 триллион рублей, и это обеспечило прорыв в отрасли. Неожиданностью для экспертов стало анонсирование крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой. Это наследница ракеты, о которой подумывали США и СССР в разгар холодной войны в 1960-х. "Тогда сочли, что риски, связанные с использованием ядерного топлива для воздушно-реактивного двигателя, перевешивают преимущества, и проект был отброшен", - отмечается в статье. Эксперты расходятся во мнениях об эффективности ракеты, ясно одно: ее возможность распространять радиоактивный материал будет представлять опасность, сказал автор проекта "Российские стратегические ядерные силы" Павел Подвиг. При этом он заметил, что чрезмерная опора России на военную мощь - признак скорее слабости, чем силы. Французский эксперт в области геополитики и экономической разведки Жан-Бернар Пинатель пишет в газете Le Figaro, что Россия лишь восстанавливает стратегическую стабильность, поставленную под угрозу заявлениями Трампа. "Комментируя выступление Путина 1 марта перед российским Федеральным собранием, наши СМИ в очередной раз подчеркивают милитаристский тон его речи, - отмечает автор. - Я готов опровергнуть эти интерпретации, демонстрирующие полное незнание основ глобальной стратегической стабильности, позволивших избежать большой войны между ядерными державами в течение 70 лет". "Если и существует милитаристский, наступательный и дестабилизирующий аспект, то его стоит поискать в новой доктрине национальной безопасности, представленной Трампом в середине декабря 2017 года, к которой добавляется феноменальное увеличение военного бюджета США. Трамп открыл зияющие бреши в глобальной стратегической стабильности", - считает эксперт. "Более того, Россию и Китай он обозначил в качестве потенциальных врагов, поскольку они не разделяют американских ценностей и угрожают американской экономике, а Северную Корею и Иран - в качестве стран-изгоев", - говорится в статье. "Стоило ли надеяться, что Китай и Россия, с учетом особой культуры их руководителей, никак не отреагируют? Путин, в разгар президентской кампании, недавно наглядно дал ответ", - указывает автор. Заявления Путина означают, что "никто не способен будет разоружить Россию в ядерном отношении", пишет Пинатель. Так, "Россия посредством гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон", со скоростью в 8 раз быстрее звука, несмотря на противоракетный щит США, сохранит способность для второго удара". "Таким образом, совершенно неверно представлять заявления Путина как эскалацию напряженности или как агрессивное послание, даже если по форме оно может показаться таковым", - заключает Пинатель.