Документальный фильм "Икар", разоблачающий допинг в российском спорте, принес Netflix первый "Оскар"

Премия "Оскар" за лучший документальный фильм досталась "Икару", сообщает Los Angeles Times. Это подлинная шпионская история о докторе Григории Родченкове - ученом, который стал разоблачителем и помог уничтожить колоссальный спонсируемый государством аппарат по применению допинга среди российских олимпийцев.

"Эта победа ознаменовала собой первый "Оскар", присужденный за документальный фильм производства потокового сервиса Netflix. Напряженные отношения компании с традиционными показами в кинотеатрах многие считали камнем преткновения в том, что касается признания со стороны Академии кинематографических искусств и наук, основывающейся на традициях", - отмечает автор статьи Марк Олсен.

После получения награды режиссер Брайан Фогель за кулисами отдал должное смелости Родченкова.

"Получить правдивую информацию нетрудно, когда человек, с которым вы общаетесь, говорит правду, - сказал Фогель. - И мы видели, что все его свидетельства, к которым мы привлекли внимание, были подтверждены и судебно доказаны. Поэтому не имеет значения, что Россия хотела бы сказать по поводу доктора Родченкова или что Россия хотела бы сказать по поводу правды".

"Правда - это правда, - добавил он. - Есть фальшивые новости, есть ложные новости, и есть правда. Доктор Родченков сказал правду".

"Хотя маркетинговая сила Netflix сделала "Икар" фильмом, который нельзя не принять во внимание, его победа стала некоторым огорчением, учитывая внимание СМИ к фильму "Лица, деревни" и его создателям Аньес Варда и французскому художнику JR", - говорится в статье. В фильме они оба путешествуют по французской провинции, общаясь с незнакомцами и создавая большие фотографические фрески. 89-летняя Аньес Варда стала самым пожилым номинантом на "Оскар" за всю историю.

Фильм "Abacus: слишком мал для тюрьмы" стал первой номинацией на "Оскар" для маститого режиссера Стива Джеймса. В нем рассказывается история небольшой финансовой компании Abacus Federal Savings, ставшей единственным в США банком, которому были предъявлены обвинения после кризиса 2008 года.

"Последние люди Алеппо" Фераса Файяда рассматривает гражданскую войну в Сирии сквозь призму работы "Белых касок". А режиссер Янс Форд вошел в историю, став первым открытым трансгендером, выдвинутым на признание Академией. В его фильме "Стронг-Айленд" рассказывается история убийства его брата и рассматривается влияние такого события на семью, а также более крупные проблемы расизма и правосудия.