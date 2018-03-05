Путин восстанавливает равновесие в ядерном соперничестве с США

Французский эксперт в области геополитики и экономической разведки Жан-Бернар Пинатель анализирует стратегию российского президента, который в четверг в послании Федеральному собранию упомянул о новом российском боевом потенциале, в частности ядерном. Россия лишь восстанавливает стратегическую стабильность, поставленную под угрозу заявлениями Дональда Трампа, пишет он в газете Le Figaro.

"Комментируя выступление Путина 1 марта перед российским Федеральным собранием, наши СМИ в очередной раз подчеркивают милитаристский тон его речи", - отмечает автор.

"Я готов опровергнуть эти интерпретации, демонстрирующие полное незнание основ глобальной стратегической стабильности, позволивших избежать большой войны между ядерными державами в течение 70 лет", - пишет Пинатель.

"На самом деле, если и существует милитаристский, наступательный и дестабилизирующий аспект, то его стоит поискать в новой доктрине национальной безопасности, представленной Трампом в середине декабря 2017 года, к которой добавляется феноменальное увеличение военного бюджета США (плюс 100 млрд долларов в 2018 году - два бюджета французской армии). Решив развернуть противоракетный щит в Европе и в Южной Корее и объявив о миниатюризации ядерного оружия с целью его тактического применения, Трамп открыл зияющие бреши в глобальной стратегической стабильности", - считает эксперт.

"Более того, Россию и Китай он обозначил в качестве потенциальных врагов, поскольку они не разделяют американских ценностей и угрожают американской экономике, а Северную Корею и Иран - в качестве стран-изгоев", - говорится в статье.

"Стоило ли надеяться, что Китай и Россия, с учетом особой культуры их руководителей, никак не отреагируют? Путин, в разгар президентской кампании, недавно наглядно дал ответ", - указывает автор.

"Необходимо понять, как США угрожают стратегической стабильности и как заявления президента Путина направлены на ее восстановление", - продолжает эксперт.

Что означают заявления Путина?

"С одной стороны, то, что никто не способен будет разоружить Россию в ядерном отношении. Трудно поддающиеся обнаружению мини-субмарины, оснащенные крылатыми ракетами с ядерными боеголовками, служат этой первой задаче", - утверждает Пинатель.

"С другой стороны, то, что Россия посредством гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон", со скоростью в 8 раз быстрее звука, (...) несмотря на противоракетный щит, сохранит способность для второго удара. Москва будет способна ответить на локальное ядерное нападение с применением американского миниатюризованного ядерного оружия", - полагает эксперт.

"Таким образом, совершенно неверно представлять заявления Путина как эскалацию напряженности или как агрессивное послание, даже если по форме оно может показаться таковым. Российский президент лишь пытается восстановить стратегическое равновесие с США, в то время как американские решения, которые были мало прокомментированы нашими СМИ в критическом плане, ведут к созданию дисбаланса в пользу США, что позволит Америке вновь осуществлять военное вмешательство где заблагорассудится и без всякого мандата ООН", - заключает Пинатель.