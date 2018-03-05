В Дрездене, по следам агента Путина

В преддверии российских президентских выборов 18 марта французская газета Le Monde посвящает серию статей жизненному пути главы Кремля. Первый этап: бывшая ГДР, где Путин был офицером КГБ с 1985 по 1990 год. Статья написана специальным корреспондентом Le Monde в Дрездене Изабель Мандро.

Здание КГБ в Дрездене по-прежнему существует, немного в стороне от центра города. Со времен ГДР работавшие там агенты выслеживали малейшие диссидентские движения и далее передавали свою информацию в штаб-квартиру службы, в Восточный Берлин. Для Владимира Путина, служившего в Дрездене с 1985 по 1990 год, это означало сбор сведений о политических деятелях и "потенциальных врагах", говорится в статье.

В этом районе немецкой Саксонии, некогда отрезанной от Запада, Владимир Путин применял на практике образование, полученное в предшествующие годы в КГБ. Когда он приехал туда в 1985 году, ему было всего 32 года, указывает автор.

Начав с должности конторского служащего в Ленинграде, Владимир Путин благодаря упорству поступил в Высшую школу КГБ в Москве и в Краснознаменный институт им. Андропова. Необходимый путь для каждого начинающего шпиона, продолжает журналистка.

В институте им. Андропова обучали психологическим средствам, искусной манере вызывать сочувствие у своего собеседника. "Я специалист по человеческим отношениям", - ответил однажды Путин своему другу Сергею Ролдугину, когда знаменитый виолончелист рискнул спросить его, в чем состояли его обязанности в КГБ - редкая откровенность, приведенная тремя российскими журналистами, о начале его деятельности (книга "От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным", переведена на французский язык в 2016 году издательством So Lonely). "Искусство шпионажа, - как признался задним числом один из его преподавателей Михаил Фролов, - это способность вступать в контакт с людьми, дар выбирать нужных для нас людей и задавать им правильные вопросы...". Много лет спустя хозяин Кремля прибегнет к этой технике в ходе своей первой встречи с Джорджем Бушем-младшим, точно определив его религиозную истовость, напоминает Мандро.

При президенте Путине были восстановлены все инструменты холодной войны. Компромат ("компрометирующее досье") - старая техника КГБ, предназначенная для оказания давления на личность, - уже не является прерогативой специалистов. "Конечно, этим пользовались, но никогда не выносили это в общественное место!" - возмущенно говорит в своем офисе Геннадий Гудков, бывший контрразведчик, переквалифицировавшийся в руководителя частных охранных предприятий. Отныне компромат подпитывается интимными видеороликами, без ведома главных действующих лиц, и распространяется по телевидению в прайм-тайм, указывает корреспондент.

Здание "Штази", расположенное в Дрездене на набережной Эльбы, переделано в музей. В витринах на многих фотографиях видно одно лицо с орлиным взглядом - это глава местной сети КГБ той эпохи Лазарь Матвеев. На одной из них он восседает вместе со своими партнерами из "Штази", в окружении людей в военной форме. Слева в первом ряду стоит Путин в гражданском, описывает журналистка.

Тридцать лет спустя, 8 мая 2017 года в Москве российский президент сам вышел на сцену перед камерами к своему бывшему патрону, отмечавшему 90-летие. Путин отдал ему честь: "Работа с вами была очень хорошей школой, школой жизни и профессиональной школой". Глава Кремля пришел не один. Его сопровождали два человека: 65-летний Сергей Чемезов, нынешний руководитель "Ростеха", госкорпорации по разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции, владеющей сотней российских компаний; и 67-летний Николай Токарев, председатель правления "Транснефти", мощной компании, специализирующейся на транспорте нефти. Все они входили в состав группы из восьми офицеров, служивших под началом Лазаря Матвеева. Целый клан, утверждает Мандро.

Осенью 1989 года мир Путина в ГДР резко переменился. В Дрездене стали множиться митинги, некоторые переходили в массовые беспорядки. Ночью 5 декабря, когда Берлинская стена уже пала, толпа захватила помещения "Штази", стоя под окнами КГБ, говорится в статье. Легенда гласит, что Владимир Путин вышел один, дабы убедить митингующих отступить. Но "было темно, ничего не было видно, и ни одна фотография этого не подтверждает", уточняет бывший католический священник Франк Рихтер.

В реальности находившиеся внутри здания люди из КГБ струсили. "Мы все уничтожили, - признается впоследствии офицер Путин. - Все наши связи, контакты, все наши агентурные сети. Я лично сжег огромное количество материалов. Мы жгли столько, что печка лопнула". Военные резервные силы, расположенные на российской базе неподалеку, медлили с приездом. На просьбу прислать подмогу там ответили: "Ничего не можем сделать без распоряжения из Москвы. А Москва молчит". Эта фраза навсегда запечатлелась в памяти Путина. Ему потребуются годы, чтобы словами выразить то, что он пережил в тот день, а именно "крупнейшую геополитическую катастрофу XX века", распад СССР, начало которого он наблюдал. Когда он вернулся обратно в свою страну в 1990 году, тысячи офицеров начали уходить из КГБ, комментирует Мандро.