Итальянские парламентские выборы: Демократическая партия Маттео Ренци потерпела поражение после пяти лет пребывания у власти

Стратегия бывшего премьера-левоцентриста, чья партия по последним официальным данным на парламентских выборах достигла исторического минимума в 19% голосов, подлежит пересмотру, пишет корреспондент французской Le Monde в Риме Жером Готере.

В 3 часа утра министр сельского хозяйства Маурицио Мартина, вице-секретарь Демократической партии, появился в зале для прессы в Назарено (предвыборный штаб ДП), чтобы признать "ясное поражение" и добавить, что секретарь партии Маттео Ренци возьмет слово завтра. Удастся ли бывшему премьер-министру удержаться на своем посту, как он это объявил накануне, за несколько дней до выборов? Не факт, и слухи о его скорой отставке не прекращаются во время избирательной ночи, описывает автор.

В центре критики в этот вечер поражения оказывается именно Ренци и стратегия, которой он следовал в последние месяцы. В первую очередь, решение разработать "Розателлум", избирательный закон, побуждающий к установлению альянсов, по которому так и не удалось их завязать, что способствовало созданию условий для победы правоцентристской коалиции, отмечает журналист.

Наконец, стратегия, применявшаяся с самого начала, - пойти на все ради установления "большой коалиции", начиная с ДП и заканчивая правой партией "Вперед, Италия", - тоже улетучилась в процессе выборов, говорится в статье.

Таким образом, итальянские левые пробудились от удара по голове, после изматывающих пяти лет пребывания у власти. До сих пор в европейской политической панораме, где социал-демократия почти вымерла, Италия представляла собой исключение. Очень похоже на то, что после воскресного вечера такое положение прекратится, комментирует Готере.