Депутат Бундестага о напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой: "Сложилась опасная ситуация"

Владимир Путин взбудоражил мировую общественность своим посланием Федеральному собранию. Дональд Трамп вводит штрафные таможенные пошлины на импортируемую сталь. Мир гудит. Внешнеполитический эксперт, депутат Бундестага от СДПГ Нильс Аннен комментирует в интервью Merkur сложившуюся ситуацию.

Нильс Аннен не считает, что заявления Путина относительно нового ядерного оружия являются объявлением холодной войны Западу. Однако эксперт признает, что агрессивное выступление российского президента "изобиловало устрашающими выпадами в адрес Запада. Это неприемлемо, и я считаю, что сегодня крайне необходимо найти на это совместный ответ. Вместе с тем (...) не стоит забывать, что предвыборная кампания в России вошла в кульминационную стадию".

Что касается взаимоотношений между Россией и США, то здесь "сложилась опасная ситуация", отмечает Аннен. "Администрация США уже некоторое время указывает на то, что русские разрабатывают ракетные системы, которые нарушают условия договора о РСМД. (...). Однако Конгресс США принял решение создавать новое ядерное оружие. Европа должна ответить на это инициативой по разоружению", - говорит депутат.

"Получается, диалог с Россией для нас тоже не стоит на первом месте - взять хотя бы санкции, которые были введены против России после аннексии Крыма. Россия была крайне удивлена, что именно немцы добивались от европейцев единой позиции по этому вопросу. (...) При этом Германия несет особую ответственность за то, чтобы переговорные каналы с Россией были открыты", - считает эксперт.

Не только глава МИД Германии, но и СДПГ в целом выступает за постепенную отмену антироссийских санкций, однако "лишь тогда, когда Россия выведет с территории Восточной Украины тяжелое вооружение, а в регионе будут размещены миротворцы ООН", подчеркивает эксперт.