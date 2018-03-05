Кто такая Валентина Петренко? Познакомьтесь с российским сенатором с безумной прической, как у злодеев из "бондианы"

"Это Валентина Петренко. Нет, она не руководит строительством гигантского космического лазера на Луне, который способен уничтожать целые страны на Земле при нажатии излишне огромной красной кнопки. Она - сенатор из Российской Федерации, представитель Республики Хакасия", - пишет журналист Newsweek Шейн Краучер.

"В ней есть что-то, что неизбежно ассоциируется со "злодеями из бондианы". Холодный стальной взгляд. Потрясающее чувство стиля в одежде. Советская предыстория. Но, вместо того чтобы держать на коленях пушистого белого котика, она носит на голове бурого, с перманентом", - говорится в статье.

Пользователи Twitter вопрошают: "Что она, собственно, просит у парикмахера?", "Как мне сделать такую прическу?", "Нужны ли для нее чертежи конструкции?". Журналист сообщает, что в 2015 году Петренко сказала в интервью радиостанции "Эхо Москвы": "У меня просто вьющиеся волосы, поднимаю вверх несколькими шпильками, всё".

Журналист продолжает: "Но внешность обманчива. В долгой карьере советского и российского функционера Петренко, уроженки Казахстана, был совершенно не злодейский момент: в 1993 году она помогла договориться об освобождении детей, взятых в заложники (имеется в виду инцидент в Ростове-на-Дону, где террористы-уголовники захватили в школе группу школьников и учителя, требуя выкупа. - Прим. ред.), и была удостоена за это ордена "За личное мужество", согласно ее биографии на сайте российского правительства".

Автор сообщает, что Петренко занимала высокие должности в структурах КПСС, а позднее РФ. Член комитета по социальной политике в Совете Федерации (в оригинале ошибочно "председатель комитета". - Прим. ред.).