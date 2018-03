5 марта 2018 г. Ричард Ч. Пэддок | The New York Times Девушка из эскорта, которая хочет получить политическое убежище, вызывается поведать историю о Трампе и России "В этой истории есть все элементы бульварного чтива, хотя ее развязка до сих пор остается загадкой", - пишет журналист The New York Times Ричард Ч. Пэддок. "Изысканная работница эскорт-сферы, уроженка Белоруссии, утверждающая, что была любовницей могущественного российского олигарха, сбегает в Таиланд. Но на морском курорте, известном своей фривольной индустрией развлечений, ее арестовывают за помощь в проведении семинаров по искусству секса. Надеясь избежать депортации, она предлагает информацию о президенте Трампе и России. Но ее мольба пропадает втуне. Никто не предложил ей политическое убежище", - говорится в статье. Автор напоминает, что Анастасия Вашукевич и еще девять человек, имевших отношение к секс-тренингам, были арестованы в Паттайе. "В ходе событий, которые публично разыгрывались в Instagram и YouTube на протяжении нескольких месяцев, Вашукевич раскрыла свое, как она утверждает, близкое знакомство с алюминиевым магнатом Олегом Дерипаской и его дружбу с могущественным российским вице-премьером Сергеем Приходько. У Дерипаски есть деловые связи с Полом Манафортом, экс-главой избирательного штаба Трампа, фигурантом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который изучает связи штаба с Россией", - говорится в статье. Напомнив, что в видеоролике, записанном, видимо, после ареста, Вашукевич сказала, что может предоставить доказательства российского вмешательства в президентскую кампанию 2016 года в США, газета замечает: "От ее уверений, что она обладает инсайдерскими познаниями, можно было бы легко отмахнуться, если бы не 25-минутное видеорасследование, которое в феврале разместил на YouTube российский оппозиционер Алексей Навальный: оно во многом основано на видеозаписях и фото, поступивших от Вашукевич". "Дерипаска сказал через официального представителя, что утверждения Навального о взяточничестве и проститутках - это "горячая история, которая, похоже, далека от истины", - говорится в статье. Между тем знакомый Вашукевич - Александр Кириллов, также известный как Алекс Лесли - распространил письмо, адресованное "консулу США", в котором просит о политическом убежище для всех 10 инструкторов. Источник: The New York Times