5 марта 2018 г. Гардинер Харрис | The New York Times Госдепу было выделено 120 млн долларов на борьбу с российским вмешательством. Он потратил 0 долларов "Виртуальная война России против США не утихает, в США приближаются выборы в Конгресс, а Госдепартамент еще не потратил ни цента из 120 млн долларов, выделенных ему с конца 2016 года на борьбу с попытками иностранного вмешательства в выборы или дискредитации демократии", - критикует The New York Times. "В результате никто из 23 аналитиков, работающих в Центре глобального взаимодействия, которому поручена борьба с дезинформационной кампанией Москвы, не говорит по-русски, и мораторий на прием сотрудников в Госдепе препятствует попыткам набрать новых компьютерных экспертов, необходимых для отслеживания российских усилий", - сообщает автор статьи Гардинер Харрис. В более широком контексте отсрочка финансирования отражает сильную нехватку уверенности со стороны госсекретаря Рекса Тиллерсона в способности его департамента выполнять свою исторически обширную миссию и разумно расходовать средства, пишет корреспондент. Задачей Центра глобального взаимодействия должна была быть оценка российских усилий и последующее расширения ряда различных каналов, противостоящих им, возможно, путем создания контрпропагандистских проектов, разбросанных по всему миру, говорят эксперты. "Сейчас тысячи бывших российских журналистов оказались в изгнании или были уволены и пишут за границей материалы с критикой России, и мы могли бы им помочь", - считает Ричард Стенджел, руководивший Центром глобального взаимодействия при администрации Обамы. Организованные кампании с целью пролить свет на роль российских "фабрик троллей", а также наемников на Украине и в Сирии могли бы иметь большой эффект, полагает Стенджел. "В конце срока администрации Обамы Конгресс поручил Пентагону направить 60 млн долларов Госдепу, с тем чтобы он мог координировать усилия правительства, в том числе Министерства обороны и Министерства внутренней безопасности, по противодействию антидемократической пропаганде России и Китая", - напоминает автор. "Тиллерсон в течение семи месяцев пытался решить, тратить ли эти деньги. Наконец Госдеп отправил 18 сентября в Минобороны запрос на перечисление средств, но, поскольку до конца финансового года оставались считанные дни, должностные лица Пентагона решили, что Госдеп упустил свой шанс на финансирование", - говорится в статье. "Учитывая, что на следующий финансовый год выделено еще 60 млн долларов, эти два министерства еще пять месяцев торговались, сколько сможет получить Госдепартамент", - пишет издание. "Пока ожидается перевод средств из Пентагона, Центр, в котором работают около 60 человек, включая 23 аналитиков по контракту, продолжает работу над своей первоначальной миссией: противодействием джихадистской и экстремистской пропаганде", - сообщает Харрис. "У них в центре есть механизм для проведения этой работы, - говорит Джеймс Глассман, замминистра по общественной дипломатии при администрации Джорджа Буша-младшего. - Чего у них нет, так это госсекретаря или президента, который был бы заинтересован в выполнении этой работы". В прошлом году Госдеп США потратил всего 79% средств, выделенных Конгрессом на ведение иностранных дел, отмечает корреспондент. Источник: The New York Times