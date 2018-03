5 марта 2018 г. Адам Тейлор | The Washington Post Путин сказал, что жалеет о распаде Советского Союза. Многие россияне с ним согласны "Через день после предъявления впечатляющего нового оружия, которое вызвало разговоры о возвращении к напряженности эпохи холодной войны, российский президент Владимир Путин признался, что обратил бы вспять распад Советского Союза, если бы у него была такая возможность, - сообщает Адам Тейлор в The Washington Post. - Комментарий Путина по поводу случившегося в 1991 году распада Советского Союза (который объединял Россию со многими соседями и оказывал влияние на Восточную Европу и другие части мира более семи десятков лет) прозвучал на форуме в Калининграде, на котором президенту задавали вопросы. Один из зрителей задал российскому лидеру вопрос, какое событие в истории страны он хотел бы изменить". "Распад Советского Союза", - ответил Путин, по данным российского новостного агентства "ТАСС". "Будучи второстепенной идеей на Западе, в России сожаление о распаде Советского Союза - не то чтобы необычное явление. Вообще-то оно широко распространено. И сейчас, всего за неделю до российских выборов, за этим фактором все еще стоит следить, - говорится в статье. - Опросное агентство "Левада-Центр" с 1992 года спрашивает россиян об их взглядах на распад Советского Союза. Самые свежие цифры, полученные в ходе опроса в ноябре 2017 года, показывают, что 58% россиян сожалеют о распаде СССР, и всего четверть из них не сожалеет о нем". "Только однажды с момента начала опросов количество россиян, заявлявших о сожалениях по поводу распада СССР, составило менее половины населения: в декабре 2012 года 49% сказали, что сожалеют об этом событии. Не сожалели о нем всего 35% опрошенных", - указывает Тейлор. Источник: The Washington Post