5 марта 2018 г. Джексон Диль | The Washington Post Путин и ас-Сиси проводят выборы. Зачем утруждаются? Журналист Джексон Диль указывает в The Washington Post, что президент Китая Си Цзиньпин "агрессивно продвигает новую модель управления людьми" - личную диктатуру, подкрепляемую национализмом. "По-видимому, среди мировых лидеров [к этому] наиболее склонны российский президент Владимир Путин и египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Оба они консолидировали личную власть на националистской платформе. Поэтому интересно, что и Путин, и ас-Сиси в этом месяце проводят президентские выборы, - говорится в статье. - Конечно, это не настоящие выборы. Это потемкинские конкурсы, которые даруют двум диктаторам победу с подавляющим большинством голосов - отчасти благодаря устранению всех серьезных оппонентов. Применительно к российскому голосованию 18 марта или выборам в Египте, которые состоятся через 10 дней после этого, волнительно только одно: процент уклонившихся, потому что в обеих странах лидеры оппозиции призывают к бойкоту". "И все-таки Путин и ас-Сиси ощущают необходимость принять участие в чем-то, напоминающем упражнение в демократии, и даже вести предвыборные кампании, борясь за голоса. Путин ездит по заводам, а в прошлый четверг разразился пламенной националистической речью, от которой разило популизмом в духе Трампа. Ас-Сиси, со своей стороны, запустил новую, ориентированную на телевидение, кампанию на Синайском полуострове в прошлом месяце. На прошлой неделе его главный прокурор обрушил град упреков на неизменно популярную мишень - зарубежные СМИ", - отмечает журналист. "Зачем утруждаться?" - спрашивает Диль. "Думаю, ответ очевиден: легитимности ради, - отвечает эксперт по мировым тенденциям развития демократии из Стэнфордского университета Лэрри Даймонд. - Сегодня принципы демократии остаются достаточно резонансными, и лидеры, вроде ас-Сиси и Путина, ощущают необходимость показать, что они победили в поверхностно соревновательных выборах, что они - выбор народа". Источник: The Washington Post