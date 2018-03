5 марта 2018 г. Редакция | The Washington Post С приближением выборов Путин чувствует себя уязвимым Послание Владимира Путина Федеральному собранию скорее напоминало предвыборную речь, пишет в редакционной статье The Washington Post. Были представлены всевозможные популистские обещания, которые Путин едва ли будет в силах выполнить, а также неуступчивая риторика на тему ядерного оружия. Хотя победа Путину обеспечена, он, похоже, несколько обеспокоен, отмечает издание. "Возможно, он опасается десятков тысяч людей, которые в прошлом году вышли на митинги в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального, грубо отстраненного от выборов Кремлем, а возможно - разоблачающих коррупцию онлайн-видео Навального, которые российские цензоры пытаются заблокировать. Опасения могут вызывать и данные опросов: россиянам хорошо известно о коррупции, циркулирующей в системе путинского правления, и существует общее чувство беспокойства из-за военных авантюр России на Украине и в Сирии", - говорится в статье. "Путин, как опытный тактик, ищет способ отвлечь внимание", - пишет газета. Таким способом стала презентация крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой. The Washington Post подчеркивает: "Важна не похвальба, а ее причина. Путин, очевидно, считает, что должен укрепить свою легитимность, поскольку ее едва ли обеспечивает подорванный, бесконкурентный избирательный процесс. На этот раз он вновь продемонстрировал российскому населению мачистский вызов Соединенным Штатам". "С помощью такой бравады и своего полицейского государства, не допускающего никаких серьезных соперников, Путин плавно перейдет к переизбранию. Но это не та основа, которая необходима для строительства и поддержания сильной и здоровой России", - заключает газета. Источник: The Washington Post