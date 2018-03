5 марта 2018 г. Адам Тейлор | The Washington Post Новые ракеты Путина, вероятно, могут поразить США. Старые тоже могли Российский президент Владимир Путин, выступая с ежегодной речью на прошлой неделе, сделал смелые заявления о "непобедимости" новых российских вооружений, которые способны легко преодолеть американские системы ПРО, пишет во внешнеполитическом блоге The Washington Post Адам Тейлор. Но насколько должны встревожиться американцы? "Безусловно, если заявления Путина точны, новые российские ракеты действительно представляют собой шаг вперед в ракетной технологии, которому не смогли бы соответствовать существующие американские ракетные комплексы. Но есть и другая важная деталь: американские системы ПРО почти точно не соответствуют и нынешним российским ракетам", - говорится в статье. Кингстон Риф, директор по политике разоружения и снижения угроз Ассоциации по контролю над вооружениями (США), утверждает, что у России и при существующих вооружениях "вообще бы не возникло проблем" в преодолении американских систем ПРО. "Как таковые, новенькие ракеты Путина, в принципе, не меняют основного стратегического баланса с США", - комментирует автор статьи. "Впрочем, они могут показать ограниченность попыток сдерживать ядерные угрозы со стороны таких стран, как Россия, и даже меньшие угрозы - со стороны Северной Кореи - при помощи одной только противоракетной обороны", - пишет Тейлор. "44 американские ракеты-перехватчика размещены на Аляске и в Калифорнии, наряду с системами морского и наземного базирования в Европе и Азии. Хотя существуют планы умеренного увеличения их численности, по словам экспертов, они представляют собой незначительную защиту против хорошо вооруженной страны типа России, обладающей новейшими технологиями, а также огромным количеством единиц оружия, способного преодолеть американские системы", - говорится в статье. "Они и близко не могут уменьшить способность России угрожать собственно территории США ядерным оружием, - считает Иэн Уильямс, эксперт по технологиям ПРО в Центре стратегических и международных исследований (Вашингтон). - Вот голые цифры: 44 противоракеты внутри страны против 1,5 тыс. российских ядерных боеголовок". "Большая разница между ракетами, которые уже имеются у России, и теми, о которых было заявлено в четверг, состоит в том, что существующие ракеты являются баллистическими, а новые - крылатыми", - продолжает Тейлор. "Баллистические ракеты запускаются в атмосферу, а затем, спускаясь, поражают цель, а крылатые летят близко к поверхности Земли. Ключевым изменением, упомянутым в речи Путина, было то, что российские крылатые ракеты будут атомными: это значительно увеличит их радиус действия и возможности маневрирования, чтобы избежать обнаружения", - говорится в статье. "Это не значит, что от них невозможно защититься", - отмечает автор. Уильямс предположил, что радиолокационная система, размещенная на самолете, аэростате или даже в космосе сможет обнаружить крылатые ракеты. "Новая политика США в области противоракетной обороны может также уделить особое внимание возможностям уничтожения ракеты до ее запуска. В настоящее время США не обладают этими возможностями, и их разработка будет сложной и дорогостоящей", - говорится в статье. "В глазах сторонников контроля над вооружениями новое оружие России уж точно не меняет правила игры, но должно служить напоминанием о том, что ПРО сама по себе не способна заменить взаимопонимания с Россией и другими ядерными странами по поводу рисков ядерной войны", - заключает Тейлор. Источник: The Washington Post