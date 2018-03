5 марта 2018 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Несмотря на риторику Путина, технологии российских вооружений по большей части не новы Большинство вооружений, которые в четверг расхваливал Путин, - не более чем переосмысление советских идей и оружия, которое Россия уже производит, пишет журналист The Wall Street Journal Томас Гроув. "В отношении всего, о чем было вчера объявлено, речь не идет о последнем слове техники", - прокомментировал эксперт по российским ракетным войскам Владимир Евсеев. "В то время как Россия сталкивается с дефицитом бюджета, Кремль не желает втягиваться в масштабную гонку вооружений с Вашингтоном. Вместо этого он стремится придерживаться проверенных масштабных проектов, которые демонстрируют силу", - полагает глава Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. По словам Тренина, бряцание оружием с помощью межконтинентальных баллистических ракет представляется устаревшим в сравнении с возможностями кибервооружений. Тренин добавил, что Путин нередко прибегает к выступлениям, которые, по его мнению, вынудят Вашингтон ослабить давление на Москву. "С его точки зрения, США будут уважать только ту страну, у которой достаточно силы и политической воли, чтобы оказывать им сопротивление. И все же, хотя столкновение не назревает, мы должны быть очень осторожны", - сказал Тренин. Гроув отмечает, что российский военно-промышленный сектор достиг значительных успехов: 21 триллион рублей, о выделении которых было объявлено в 2010 году, обеспечили прорыв в отрасли. Однако до этого долгие годы инвестиции были незначительными, и ставка делалась на советские системы, приходившие со временем в упадок. Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", которую превозносил Путин, разрабатывалась с 2000-х годов, когда стало ясно, что советские ракеты "Воевода" необходимо заменить. В прошлом году тестовые пуски откладывались месяцами. По словам эксперта Евсеева, это может свидетельствовать об одном или нескольких неудачных испытаниях. "Приготовления, детали, сами испытания стали хуже со времен Советского Союза. Это может приводить к провалам, их приходится преодолевать", - сказал Евсеев. Неожиданностью для экспертов стало анонсирование крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой. Это наследница ракеты, о которой подумывали США и СССР в разгар холодной войны в 1960-х. "Тогда сочли, что риски, связанные с использованием ядерного топлива для воздушно-реактивного двигателя, перевешивают преимущества, и проект был отброшен", - отмечается в статье. Эксперты расходятся во мнениях об эффективности ракеты, ясно одно: ее возможность распространять радиоактивный материал будет представлять опасность, сказал автор проекта "Российские стратегические ядерные силы" Павел Подвиг. При этом он заметил, что чрезмерная опора России на военную мощь - признак скорее слабости, чем силы. Источник: The Wall Street Journal