Российское правосудие заставляет инвесторов содрогнуться

"Заключение под стражу двух известных иностранных бизнесменов изменило правила, регулирующие отношения между бизнесом и политикой в России. Американский финансист Майкл Калви и французский банкир Филипп Дельпаль вместе с четырьмя своими российскими партнерами формально подозреваются в том, что они мошенническим способом получили деньги от одного российского банкира, связанного с руководителями спецслужб. Однако в прошлую пятницу в российских СМИ всплыло на поверхность еще одно обвинение: инвестиционный фонд Baring Vostok, возглавляемый Майклом Калви и его коллегами, мог "финансировать оппозицию", согласно нескольким источникам в администрации президента, на которые ссылается оппозиционный телеканал "Дождь", - пишет корреспондент швейцарской газеты LeTemps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"Многие предприниматели были поражены суровостью наказания, передает автор статьи. "Это поворотный и очень тяжелый для нас момент. Все задаются вопросом, кто следующий", - сказал один ответственный сотрудник Ассоциации европейского бизнеса (AEБ), который представляет интересы европейских компаний в России".

Подобную озабоченность разделяет глава одной французской компании: "Это очень и очень плохой сигнал, который показывает, что Россия не является правовым государством. Последниеполитическиезаявлениятакже неутешительны".

"Он ссылается на реакцию российского президента по поводу данного дела. На закрытой встрече с главными редакторами российских СМИ 20 февраля Владимир Путин впервые прокомментировал это событие, сообщает медийный портал The Bell. "Дела вы не видели, а ФСБ считает иначе", - ответил он журналисту, удивленному тем, что дело Baring Vostok рассматривает уголовный суд, а не арбитраж", - пишет Le Temps.

"Никто не верит в то, что Baring Vostok смог профинансировать российскую оппозицию, что было бы равносильно коммерческому самоубийству", - указывает автор публикации.

"Невозможно тайно финансировать оппозицию, особенно для иностранцев", - считает политолог Татьяна Становая.

"Обвинение, кажется, предназначено для того, чтобы запятнать репутацию обвиняемых. Тем хуже для инвестиционного климата, который и так не в лучшей форме, - отмечает автор статьи. -Ответственный сотрудник АЕБ предполагает, что речь идет о преднамеренном действии со стороны спецслужб, которые "считают, что российская экономика слишком открыта, а значит уязвима".

"Изоляционистский поворот опирается на основные принципы, отмечает Билл Пападакис, вице-президент по инвестиционной стратегии в одним из крупнейших частных банков в Швейцарии и Европе Lombard Odier: "Российская экономика может развиваться и без иностранных инвестиций, благодаря своим огромным резервам и экспорту сырья", - передает Le Temps.