Прорыв крайне правых затронул и Эстонию

"Эстония для эстонцев. Таким мог стать один из лозунгов крайне правого евроскептического движения, которое совершило заметный прорыв на парламентских выборах в воскресенье, 3 марта. В маленькой балтийской стране с населением 1,3 млн. человек, остающейся глубоко проевропейской, EKRE (Консервативная народная партия Эстонии) втрое улучшила свой результат по сравнению с выборами 2015 года и получила в эстонском парламенте 19 мест из 101, то есть на 12 больше, чем раньше", - пишет журналистка французской Liberation Вероника Дорман.

"Такие результаты вызывают обеспокоенность, но они пока не меняют политический ландшафт Эстонии. Оппозиционная либеральная Партия реформ, возглавляемая бывшим депутатом Европарламента Каей Каллас, выиграла выборы и, как ожидается, займет 34 места, на четыре больше, чем в предыдущем парламенте. Центристская партия уходящего премьер-министра Юри Ратаса заняла второе место, получив 26 мест", - говорится в статье.

"Основанную в 2013 году EKRE возглавляет бывший посол Эстонии в Москве Март Хельме. Его сын, Мартин Хельме, номер 2 в партии - пылкий националист, настроенный антироссийски, он считает, что Эстония должна быть эстонской и хочет, чтобы страна защищалась от заклятого врага, коим является Россия, - хотя четверть населения говорит по-русски - а также освободилась от своей зависимости от Евросоюза и его девиантного поведения. "Нам пытаются навязать геев, иммиграцию, либеральные догмы. Все это напоминает людям СССР, где были схожие методы идеологического давления", - сказал он в интервью местному отделению BBC", - указываетавтор статьи.

"По мнению наблюдателей, растущая популярность EKRE основана на ее усиленной активности в социальных сетях, на неравенстве в эстонском обществе, на бедности регионов, контрастирующей с богатством столицы, на страхе перед мигрантами и на исторической травме, связанной с СССР, а также на искушении радикальными и популистскими идеями, которое получает широкое распространение в Европе", - отмечает Дорман.