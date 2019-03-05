Многоокий аэробус

"С помощью камер и датчиков новый самолет бундесвера будет наблюдать за российской армией. Он станет частью международного флота, который в трудные времена может способствовать установлению новых доверительных отношений", - пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung .

"У нового самолета ВВС Германии уже есть возможное название: Ханс-Дитрих Геншер. Политика разрядки, разоружение и уравновешивание были важными темами для бывшего министра иностранных дел ФРГ. (...) Этот самолет, а именно Airbus A319, который пока стоит на авиационно-технической базе, скоро, вероятно, тоже будет вносить свой вклад в мир во всем мире", - отмечает журналист Майк Шимански.

"В настоящий момент технические специалисты заняты переоборудованием самолета для его будущей задачи. В "брюхо" самолета будут установлены компьютеры, также он будет оснащен современными цифровыми камерами и инфракрасными датчиками. Airbus A319 переоборудуют в летающее око. Строго говоря, А319 - это самолет-разведчик", - говорится в статье.

Как сообщает издание, для того, чтобы исполнять свои задачи в рамках Договора по открытому небу, немцы собираются использовать свой новый самолет с 2020 года.

"Германия всегда была надежным партнером и сторонником этого соглашения, однако собственным самолетом для реализации договора Германия не располагает уже почти 22 года, - указывает Шимански. - Предусмотренный для этих целей самолет ТУ-154M столкнулся в сентябре 1997 года у африканского побережья с транспортным самолетом американской армии. С тех пор правительство ФРГ нуждалось в поддержке своих партнеров, например, Норвегии, Швеции и Румынии, которые предоставляли ему самолеты".

Договор по открытому небу, позволяющий его участникам совершать облеты территорий друг друга, обеспечивает большую прозрачность и возможность поддерживать отношения в военных вопросах, что имеет особое значение во времена, когда система контроля над вооружениями разрушается, отмечает автор статьи.

По данным Пентагона, в феврале американские военные в сопровождении шести российских наблюдателей совершили полет на российской территорией. Это был первый наблюдательный полет более чем за год. В 2018 году, пишет издание, участники договора конфликтовали по поводу количества перелетов и их маршрутов. Также США изначально не хотели допускать новый российский самолет-разведчик к полетам в рамках договора. "Американцы как раз собираются обновить свой флот. Ходят слухи, что они посчитали, что находятся в проигрышном положении с точки зрения техники", - говорится в статье.

Однако то, что проблемы были решены и полеты продолжаются, является "проблеском надежды", считает Катя Койль, эксперт по разоружению от партии "зеленых". "Договор она называет "мерилом отношений между США и Россией", - передает Süddeutsche Zeitung.