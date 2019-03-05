В результате утечки данных обнаружен денежный трубопровод из России на Запад

"Новая утечка данных обнажила систему, с помощью которой деньги перекачивались из России на Запад. Так политики, бизнесмены и преступники могли отмывать деньги и прятать свое имущество. Среди тех, кто извлекал выгоду из схемы, - хороший друг Владимира Путина", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung .

"В общей сложности через тщательно продуманную систему отмывания денег в течение нескольких лет из России на Запад выводились миллиарды, почти 190 млн евро оказались на немецких счетах", - сообщают журналисты Ханнес Мунцингер, Фредерик Обермайер, Бастиан Обермайер и Пауль Раду.

В банковских документах, оказавшихся в распоряжении журналистов OCCRP (Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности) и литовского новостного сайта 15min.lt и проанализированных Süddeutsche Zeitung, содержится "переписка, договоры, счета и информация о более 1,3 млн банковских переводах". В частности, несколько десятков миллионов долларов были переведены на швейцарский счет виолончелиста Сергея Ролдугина, одного из лучших друзей российского президента Владимира Путина. "Две фирмы, связанные с Ролдугиным, заключили за несколько дней 16 договоров с другими фирмами, которые затем были расторгнуты - с выплатой 11,6 млн долларов отступных", - говорится в статье.

Рассматриваемая схема отмывания денег получила название "Тройка-ландромат", так как, согласно расследованию журналистов, существенную роль в системе играла российская инвесткомпания "Тройка Диалог", которой тогда управлял бизнесмен Рубен Варданян и которая в 2011 году была куплена "Сбербанком".

Деньги, полученные законным и незаконным путем, поступали в сеть из 70 фиктивных фирм, которыми управляли номинальные директора. "Назначение платежа, вероятно, зачастую придумывали: так, можно найти такие примеры, как "фрукты и овощи", "строительные материалы" или вовсе "замороженная сельдь". Во многих случаях товары, предположительно, никогда не продавались и не поставлялись", - указывает издание.

"В конце на деньги из "Тройка-ландромата" покупалась недвижимость в Великобритании, Испании и Черногории, а также яхты класса люкс, самолеты и предметы искусства. Оплачивались также обучение в дорогих частных школах и пребывание в больницах. Деньги получала даже благотворительная организация, которой руководит принц Чарльз. Речь, вероятно, идет о пожертвованиях Рубена Варданяна", - говорится в публикации.

"Как показало расследование, проведенное Süddeutsche Zeitung и OCCRP, фирмам, участвовавшим в этой схеме по отмыванию денег, поступали и средства, полученные в результате совершения известных преступлений. Так, 80 млн долларов были получены в результате мошенничества, выявленного юристом Сергеем Магнитским, скончавшимся позднее при загадочных обстоятельствах. Компаниям "ландромата" платили деньги и фирмы, вероятно, замешанные в миллионном мошенничестве в московском аэропорту "Шереметьево". Согласно судебным документам, одной из фирм, с помощью которой делили улов, была компания Meister Developers, зарегистрированная на карибском острове Сент-Люсия".

"С одного из счетов Meister Developers более 29 млн долларов были переведены на счета фирмы одного налогового консультанта из Мюнхена - якобы в качестве оплаты за тысячи принтеров и картриджей. В разговоре с Süddeutsche Zeitung налоговый консультант заявил, что управляет счетами и компанией только в качестве доверительного управляющего в интересах одного российского продавца бумаги. Последний заявил, что не заключал сделок с Meister Developers. Оба сказали, что ни они, ни их фирмы никогда не торговали принтерами или картриджами. Доверительный управляющий заявил, что его подпись была подделана", - передают журналисты.

"На счета карибской фирмы поступали и деньги в размере нескольких миллионов со счетов Deutsche Bank. В общей сложности в период с 2003 по, как минимум, апрель 2017 года со счетов Deutsche Bank на счета "Тройка-ландромата" было переведено более 889 млн долларов США", - сообщает Süddeutsche Zeitung.