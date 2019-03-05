Сколько свободного времени в день нам нужно для полного счастья

"Тот, кто не может располагать двумя третями дня лично для себя, должен быть назван рабом", - считал Ницше. Однако, как утверждают американские ученые, слишком большое количество свободного времени, очевидно, нам вредит, сообщает Die Welt.

Сколько свободного времени нам нужно для счастья, изучили ученые из Пенсильванского и Калифорнийского университетов. Согласно их выводам, "довольство собственной жизнью, как и ожидалось, сначала растет с увеличением свободного времени. Однако начиная с двух часов свободного времени оно больше не сопровождается ростом удовлетворенности", говорится в статье. К такому выводу ученые пришли в первой части своего исследования, изучив данные опроса 13 639 работающих американцев, проведенного в период с 1992 по 2008 год и предусматривавшего ответы на вопросы о количестве свободного времени и довольстве жизнью.

Основой для второй части исследования послужили данные опроса об использовании американцами своего свободного времени (American Time Use Survey), в котором приняли участие 21 736 человек. Этот опрос, отмечает издание, представил более объективную картину, так как в нем более точно было определено, что именно можно считать досуговой активностью и стоит ли причислять к ней, например, чтение профессиональной литературы или готовку.

Как и в первом опросе, респонденты отвечали на вопрос, насколько довольны они своей жизнью. "В этом исследовании испытуемые давали более негативную оценку своему уровню счастья в связи с большим количеством свободного времени. Начиная с 3,42 часов свободного времени в день респонденты чувствовали себя менее счастливыми", - говорится в статье.

"Во второй части исследования, - указывает Die Welt, - принимали участие и безработные, то есть люди, предположительно располагающие большим количеством свободного времени и испытывающие тем самым более выраженный негативный эффект от слишком большого количества свободного времени".

В третьей части исследования 200 американцев должны были представить себе наличие у них разного количества свободного времени (15 минут, 2,5 часа или 7,5 часов) и дать гипотетическую оценку своему уровню стресса.

"Участники чувствовали наибольшую удовлетворенность в случае наличия у них среднего количества свободного времени. Из-за большого количества свободного времени они, предположительно, могли бы быть непродуктивными. Малое количество свободного времени участники связали с повышенным стрессом", - передает издание.

"В подобных исследованиях, базирующихся на опросах, конечно, можно сомневаться. Однако неоспоримым остается тот факт, что большинство из нас становятся менее счастливыми, когда приходится сидеть без дела", - резюмирует Die Welt.