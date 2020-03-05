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6 марта 2020 г.
5 марта 2020 г.

Корреспондент | Le Monde

Ситуация с эпидемией коронавируса во Франции: более 280 случаев заражения и страх перед тем, что болезнь затянется на длительный период

"(...) Ежедневные сводки об эпидемии коронавируса вызывают опасения по поводу того, что это заболевание приобретет долгосрочный характер. По последним данным Santé publique France, в среду, 4 марта, было зарегистрировано 73 новых случая заражения, в результате чего в 13 пострадавших регионах их число достигло 285 человек, о первых случаях заболевания сообщила и Гвиана. Семь регионов сообщают как минимум о десяти случаях заражения: Овернь-Рона-Альпы, Бургундия-Франш-Конте, Бретань, Гранд-Эст, Иль-де-Франс и О-де-Франс", - пишет Le Monde.

"Число смертельных исходов по-прежнему составляет четыре: это 81-летний китайский турист, которому был поставлен диагноз в конце января, 60-летний учитель, 89-летняя женщина, которая была госпитализирована в О-де-Франс, и 92-летний мужчина. (...) Пятнадцать человек находятся в реанимации", - говорится в статье.

"В настоящее время Франция является одним из основных очагов в Европе, наряду с Италией и Германией она все еще находится на стадии 2 эпидемии, и кажется "маловероятным", что ей удастся избежать стадии 3, по словам официальной представительницы правительства, Сибет Ндиай. Елисейский дворец объявил, что во второй половине дня в четверг Эммануэль Макрон примет участие во встрече с главными деятелями государственных и частных научно-исследовательских учреждений - это около тридцати докторов, ученых и руководителей лабораторий. Президент добавил, что было достигнуто соглашение с Дональдом Трампом по развитию здравоохранения, научной и экономической координации в рамках G7", - указывает издание.

"Прогрессирование коронавируса представляет собой "беспрецедентную угрозу", которая "требует от правительства строгости, много строгости, и прозрачности, много прозрачности", заявил в среду вечером перед Сенатом Оливье Веран. "Выбор правительства состоит в том, чтобы быть прозрачным в информировании и решительным в действиях", - сказал министр здравоохранения в вводной части к дебатам, организованным в Сенате по поводу мер общественного здравоохранения, принятых в ответ на кризис коронавируса. "На данный момент, к счастью, нам удалось обезопасить себя от махинаций по созданию путаницы и паники", - добавил он, подчеркнув, что "обеспокоенность этой проблемой вполне законна".

"(...) Среди мер, действующих во Франции, следует отметить опубликованный в среду декрет, который позволяет реквизировать складские запасы защитных масок. Так, в период до 31 мая реквизируются складские запасы масок для защиты органов дыхания типа FFP2, принадлежащие "любому государственному или частному юридическому лицу", и резервы масок против брызг, принадлежащие предприятиям, которые обеспечивают их изготовление или распределение", - передает Le Monde.

"Эммануэль Макрон объявил, что эта мера вводится в ответ на обеспокоенность сотрудников медицинских учреждений, которые опасаются, что они не смогут обеспечить себя и пациентов масками, необходимыми для их профессиональной деятельности. Правительство объявило, что для них, а также для домов престарелых 15 млн хирургических масок уже изъяты из государственных запасов ", - говорится в публикации. "Мы все должны осознавать, что нам нужно мобилизоваться и что это затянется на длительный период, но мы готовы", - сказал Макрон. (...)

"По поводу взлета отпускных цен на гели для дезинфекции в среду было решено издать декрет, призванный принудительно их ограничить. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил о начале расследования Генеральным директоратом по мошенничеству (DGCCRF) в отношении тех, кто резко завышает цены", - указывает издание.

"(...) Официальная представительница правительства подтвердила, что из-за кризиса, связанного с коронавирусом, "перенос муниципальных выборов не стоит на повестке дня".

"(...) По словам министра национального образования Жана-Мишеля Бланке, "добрая сотня" школ, колледжей и лицеев закрыта, в основном в Уазе и Морбиане".

"(...) Начиная с выходных, были отменены или отложены собрания более 5000 человек в "закрытых пространствах". Это касается многих концертов, а также книжных, туристических и других отраслевых выставок", - отмечается в статье.

"(...) Матчи чемпионата Франции по баскетболу будут проводиться в присутствии максимум 4700 человек, до тех пор, пока эпидемия нового коронавируса будет находится на этапе 2, так решила в среду Национальная баскетбольная лига (LNB).

Источник: Le Monde


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