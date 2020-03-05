Сколько бы Россия, Иран и Турция ни обнимались наверху, их планы по Сирии не одинаковы

"Последний по дате эпизод длинной сирийской драмы, битва за Идлиб, является символом противоположных взглядов на этот регион со стороны русских, иранцев и турок", - пишет обозреватель Le Monde Ален Фрашон.

"(...) Об этом свидетельствует то, как в битве за Идлиб с прошлой недели турецкая армия сражалась с армией Дамаска и с российскими воздушными истребителями. Россия, осуществляющая вмешательство в Сирию с 2015 года по просьбе Башара Асада, хочет положить конец войне. И объявить о победе", - отмечает автор статьи.

"Но есть последнее препятствие: надо захватить Идлиб и ту его часть на северо-западе Сирии, где укрываются оставшиеся от исламистского мятежа 20 тыс. боевиков. Последние два месяца российская авиация и войска Дамаска обстреливали этот регион. Хотя Реджеп Тайип Эрдоган, "друг" своего местного партнера Владимира Путина, предупредил: он был против этой операции", - говорится в статье.

"У турецкого президента было на то две причины. С одной стороны, последние сирийские арабские повстанцы нередко являются протеже Анкары. С другой стороны, в результате боевых действий гражданское население Идлиба бежит к границе с Турцией, в которой уже проживает более трех млн сирийских беженцев. Эрдоган не хотел излишнего количества перемещенных лиц (что должна понимать Европа). Москва же не приняла это во внимание. Все произошло так, как и предсказывал президент Турции: 900 тыс. сирийцев, спасаясь от русского блицкрига в форме воздушных бомбардировок, сегодня толпятся вдоль плотно закрытой Анкарой турецкой границы", - поясняет журналист.

"Ответственными за сей исход библейского масштаба, который Организация Объединенных Наций называет величайшей гуманитарной драмой наших дней, являются Башар Асад и Владимир Путин. Здесь срабатывает "доктрина Грозного", названная в честь чеченской столицы, которую российские военно-воздушные силы сравняли с землей в 1994 году. Осуществляются массированные бомбардировки - как это делали страны Запада в Мосуле и Ракке, двух столицах организации "Исламское государство"*, но со своей спецификой: с нацеливанием на больницы, диспансеры, рынки и т. д., иными словами, на все то, что вынуждает население к бегству", - комментирует Фрашон.

"(...) Путину, встречающемуся в четверг 5, марта, с Эрдоганом в Москве, безусловно удастся выработать с ним временную договоренность, по крайней мере, по Сирии, если не по Ливии, где Анкара и Москва также находятся в конфликте. Российский президент мечтает навязать свершившийся факт в виде Сирии, которая по-прежнему находится под каблуком Башара Асада - несмотря на сотни тысяч погибших, и над которой Москва вновь обретет былую опеку, установленную во времена Советского Союза, путем сохранения опорных пунктов арабской поддержки, а также размещения военных баз. Но это было бы слишком просто", - рассуждает журналист.

"Помимо необходимости угождать Турции, которая оккупирует часть Сирии, Кремль должен обеспечить доброжелательность со стороны Ирана. Но Исламская Республика, спасшая режим Асада, с которым она связана соглашением об обороне, может подорвать российские амбиции в Сирии. Эта страна для Тегерана является одним из его якорей в арабском мире, обеспечивая ему территориальную преемственность с его шиитскими союзниками в Ираке и Ливане: оружие, предназначенное для ливанской "Хезболлы", образцового протеже Ирана, проходит через Сирию", - говорится в публикации.

"(...) В Сирии Иран хочет иметь постоянные военные базы, чему намерен изо всех сил противостоять Израиль. В перспективе это означает продолжающуюся израильскую войну против "Хезболлы" и Ирана на территории Сирии - такова главная угроза, способная поставить Россию в безвыходное положение и разрушить путинскую сирийскую политику", - анализирует автор статьи.

"Три бывшие империи - российская, персидская и османская - стоят у постели тяжко больного арабского пациента, но с разными зельями и противоположными взглядами на регион, что не предвещает ни конца войны в Сирии, ни драмы для беженцев", - резюмирует Фрашон.

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*Эта террористическая организация запрещена в РФ