Предвещает ли нынешняя эпидемия другую, гораздо более масштабную? Пекин хранит молчание

"По мнению эпидемиологов, теперь можно узнать, не предвещает ли нынешняя эпидемическая волна другую, гораздо более масштабную. Но Пекин хранит молчание", - пишут Жан-Ив Нау, журналист и доктор медицины, и Антуан Флао, директор Института глобального здоровья на медицинском факультете Женевского университета, в издании Slate.fr.

"(...) Следует признать, что в Китае наблюдается некое замедление распространения вируса, в то время как в Южной Корее, Иране или Италии развиваются новые эпидемические очаги", - говорится в статье.

"Следует ли интерпретировать изменение китайских эпидемиологических кривых как начало следующего всеобщего обратного тока? Или наоборот, следует бояться второй волны, еще большей, чем предыдущая? Является ли наблюдаемая с декабря волна лишь предвестницей основной волны, как это наблюдается при цунами? Вскоре может появиться ответ на такие важные вопросы, ", - указывают авторы статьи.

"Официально сегодня в материковом Китае зарегистрировано чуть более 80 тыс. подтвержденных случаев заражения Covid-19. В стране насчитывается 1,4 млрд жителей. Первые показатели вспышки, рассчитанные с помощью математических моделей, позволили предсказать, что от 50% до 60% населения в конечном итоге будет заражено новым коронавирусом (...)", - говорится в статье.

"Кстати, почему 50% или 60%, а не 100%? Просто потому, что после заражения люди остаются иммунизированными в течение, по крайней мере, нескольких месяцев, этого достаточно для того, чтобы блокировать (...) появление новых заражений на фоне эпидемического режима. Это то, что специалисты называют "популяционным иммунитетом". Если бы существовала вакцина, то она вырабатывала бы иммунитет такого же типа", - поясняют эксперты.

"Возьмем в качестве примера ставший печально известным круизный лайнер Diamond Princess. Наблюдаемая частота заболеваемости оставалась на уровне около 20% (705 человек, инфицированных коронавирусом из 4061 пассажира и членов экипажа). Поэтому давайте оставим теоретические гипотезы о 50% -60% и постулируем, что здесь мы находились в низком диапазоне. Между тем, 20% населения Китая составляет 280 млн человек!" - рассуждают ученые.

"(...) Мы также узнали, что на борту Diamond Princess почти половина случаев заражения (322 из 705) протекали полностью бессимптомно. В Китае во время эпидемии в январе и феврале 2020 года многие из таких бессимптомных инфекций могли остаться незамеченными и не быть зарегистрированными системой эпиднадзора. Возможно, но на самом деле мы ничего об этом не знаем", - отмечают Нау и Флао.

"Вопрос серьезный, поскольку если предположить, что за два месяца было зарегистрировано 80 тыс., 160 тыс. или 800 тыс. случаев заражения, то мы все еще очень далеки от показателей заболеваемости, экспериментально наблюдаемой на борту Diamond Princess, если их экстраполировать на Китай, тогда предположительно окажется заражено 280 млн китайцев, даже не упоминая о прогнозах, даваемых гораздо более катастрофическими математическими моделями", - анализируют эксперты.

"Сталкиваемся ли мы сегодня мы с феноменом "материнской волны", если использовать терминологию специалистов по цунами для обозначения волны-предвестницы? Приближается ли большая волна?" - задумываются авторы статьи.

"(...) Для точного ответа на столь важный вопрос существует научный метод, предложенный в исследованиях серопревалентности. Речь здесь идет просто о том, чтобы протестировать сыворотки крови выборки людей, являющихся как можно более репрезентативными для китайского населения, то есть находящихся в эпицентре эпидемии в Ухане, городе, который испытал наиболее интенсивную вирусную активность", - считают эксперты.

"Анализируя образцы, взятые у 1000 человек, сегодня мы могли бы с высокой точностью предоставить оценку уровня заражения SARS-CoV-2. Предполагая, что выборка достаточно репрезентативна для населения Уханя, мы могли бы сказать, что произошло с частотой заболеваемости - от показателей намного ниже чем от 1% до 5%, или 10%, 20% или более", - поясняют авторы публикации.

"(...) Со своей стороны, мы уже провели несколько исследований серопревалентности в условиях чрезвычайной ситуации, связанной с кризисом в области здравоохранения, в частности, на примере эпидемии, вызванной вирусом Чикунгунья, переносимом комарами, произошедшей в 2006 году на Реюньоне и в Майотте. Это было первое исследование, которое мы сами квалифицировали как "беглое и не очень строгое"(англ. "quick and dirty"), но оно принесло нам результаты, которые могут оказаться очень полезными", - пишут Нау и Флао.

"(...) Мы получили этот результат благодаря исследованию, проведенному с использованием образцов крови из банка образцов, которые систематически брались у всех беременных женщин (и хранились по другим причинам, в частности, для проверки отсутствия риска токсоплазмоза во время беременности)", - говорится в статье.

"(...) Следует признать, что беременные женщины не являются репрезентативными для населения в целом, и мы не обязательно рекомендуем делать то же самое на территории Китая", - подчеркивают ученые.

"Но факт остается фактом - позднее, в сентябре 2006 года, нам удалось провести очень строгое исследование, следуя всем общепринятым профессиональным стандартам, и получить точно такой же тип результатов: уровень заболеваемости 40%, тогда как математические модели предсказывают 75%", - отмечается в статье.

"Существует также другая группа населения, для которой хранятся замороженные образцы крови и которую можно быстро сделать доступной: это доноры крови", - указывают эксперты.

"Китайские банки крови вполне могут по требованию предоставить аликвотные доли недавних донорских поступлений для проведения "беглых и не очень строгих" исследований серопревалентности, поскольку доноры крови также не являются строго репрезентативными для населения в целом, но достаточно информативными для того, чтобы прямо или косвенно сократить число неизвестных, с которыми сегодня сталкиваются все медицинские и политические деятели планеты в борьбе с эпидемией Covid-19", - рекомендуют ученые.

"В наших общих интересах узнать ответ на эти вопросы и, следовательно, провести исследования такого типа как можно быстрее, что мы и предложили в журнале The Lancet. Почему же тогда ВОЗ порекомендовала это с такой осторожностью? Почему же китайские власти этого не сделали? А если сделали, то почему результаты еще не опубликованы?" - задумываются авторы статьи.

"(...) Чтобы лучше направлять государственную политику, такие "беглые и не очень строгие" исследования должны проводиться везде, где будет бушевать эпидемия", - резюмируют Жан-Ив Нау и Антуан Флао.