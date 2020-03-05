Правящая коалиция Германии спорит об отношении к России

"Гражданское население Сирии испытывает чрезвычайные страдания: политики союза ХСС/ХДС требуют ввести европейские санкции в отношении Москвы. Социал-демократы возражают", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Из-за военного и гуманитарного кризиса в Сирии партии ХДС/ХСС и СДПГ снова спорят об отношении к России. В союзе партий ХДС/ХСС все чаще звучат голоса политиков, призывающих ЕС ощутимо отреагировать на бесцеремонные военные действия Москвы в Сирии вплоть до введения санкций", - передает журналист Ханс Монат.

"В частности, заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадепуль и председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген (ХДС) предложили такой шаг, обосновав его тем, что Россия после нарушения соглашения о прекращении огня наносит удары по гражданскому населению на севере Сирии и тем самым провоцирует новые миграционные движения, которые могут дестабилизировать Европу".

"При этом первый секретарь фракции СДПГ в бундестаге Карстен Шнайдер заявил в среду о том, что антироссийские санкции "вредоносны", они, по его словам, скорее всего не поспособствуют деэскалции ситуации в Сирии", - говорится в статье.

"Нильс Шмид, депутат из СДПГ, занимающийся вопросами внешней политики, сказал в интервью с Der Tagesspiegel, что требования о введении санкций в отношении Москвы понятны, однако они "не решат проблему". Вероятно, что они не произведут впечатления на Москву. "Поэтому более важно сейчас в кратчайшие сроки провести четырехсторонний саммит с участием Германии, Франции, России и Турции, чтобы установить надежный режим прекращения огня", - считает он".

"Также и на европейском уровне растет давление призывов ввести санкции за действия России в Турции. Двенадцать европейских парламентариев, специализирующихся на вопросах внешней политики и политики безопасности, в открытом письме призвали правительства стран ЕС и НАТО созвать саммит с участием российского президента Владимира Путина и подготовить санкции в связи с военными преступлениями Москвы".

"На заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас несколько дней назад обвинил Асада и Москву в совершении военных преступлений на северо-западе Сирии. (...) "Умышленные атаки на гражданское население - это военное преступление", - заявил он. Однако прежде чем предпринять возможные дальнейшие шаги, Маас, вероятно, хочет дождаться встречи президента Турции Эрдогана с Путиным, которая пройдет в четверг. В правительственных кругах также считают маловероятным, что в настоящий момент удастся убедить в необходимости введения антироссийских санкций всех партнеров по ЕС", - передает Der Tagesspiegel.