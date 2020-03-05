Московский тюремный цирюльник

"Запрещенные демонстрации запрещены: российский президент представил в интервью интересный взгляд на международное право на митинги", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Когда Владимир Путин разъясняет своим согражданам внутриполитическую ситуацию, можно гарантированно пополнить свои знания, - отмечает журналистка Барбара Эртель. - Во вторник в интервью российскому новостному агентству ТАСС он выразил свое мнение о праве на митинги. Россия нуждается в оппозиции, ведь она вносит положительный вклад в жизнь страны, сказал Путин, пользуясь случаем".

"Однако этот мнимый положительный вклад заканчивается, по его мнению, там, где нарушаются законы. (...)А затем Путин блеснул всеми своими знаниями. Почти во всех государствах, по его словам, за несанкционированные демонстрации грозит лишение свободы сроком от шести месяцев до года. В Швеции участники несанкционированных акций и вовсе могут до десяти лет гнить в тюрьме. И вообще: тот, кто думает, что должен, несмотря на запрет, публично выразить свое мнение, тот, по словам Путина, может идти бриться".

"При этом Путин, собирающийся полностью обновить российскую Конституцию и получить благословение от своих подданных в рамках псевдореферендума, намеренно умолчал, (...) что нередко достаточно уже нескольких месяцев в колонии, чтобы уничтожить заключенных и раз и навсегда отбить у них желание выражать недовольство", - комментирует издание.

"Впрочем, Владимир Путин однажды уже хотел взяться за нож или ножницы. Это было в ноябре 2002 года во время саммита ЕС-Россия в Брюсселе. Один из журналистов имел наглость задать вопрос о действиях российской армии в Чечне. (...) В отличие от официального переводчика, у Путина в Брюсселе не пропал дар речи. Ответ его был следующим: "Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом, то я вас приглашаю в Москву". Там, по словам Путина, эксперты могут сделать обрезание, причем так, чтобы "ничего больше не выросло". По крайней мере, с потерянными волосами на голове ситуация, вероятно, будет выглядеть иначе", - заключает Die Tageszeitung.