5 марта 2020 г. Суммер Саид и Бенуа Фокон | The Wall Street Journal Россия выступает против саудовского плана резкого сокращения добычи нефти "В среду Россия выступила против плана Саудовской Аравии, согласно которому предполагается обратиться к ОПЕК и ее союзникам с просьбой резко сократить добычу сырой нефти, утверждают источники, знакомые с этим вопросом, на фоне того, как вспышка коронавируса еще больше снижает спрос в условиях глобального перенасыщения рынка нефти", - передает The Wall Street Journal. "Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, настаивает на том, чтобы картель и его союзники, включая Россию, сократили коллективный объем выработки на 1,2 млн баррелей в сутки, - говорится в статье. - Однако Россия сопротивляется сокращению этого объема, предлагая, чтобы группа сохраняла текущие квоты в течение второго квартала, сообщили источники". "ОПЕК и союзники пытаются достичь консенсуса между 23 странами в отношении сокращения добычи нефти на встрече на этой неделе в Вене, на которой ключевым вопросом дискуссий будет влияние коронавируса на спрос на нефть. Ожидается, что вспышка коронавируса приведет к снижению мирового спроса на нефть на 2,1 млн баррелей в сутки в первой половине 2020 года, заявил Дэмиен Курвалин, глава отдела энергетических исследований Goldman Sachs. Сокращения со стороны ОПЕК "помогут нормализовать спрос на нефть и запасы позднее в этом году, [но] они не смогут предотвратить уже начавшееся большое накопление запасов нефти", сказал он. "(...) Один из сценариев, находящихся на рассмотрении, предполагает ограничение добычи нефти во всей группе ОПЕК + на 1,5 млн баррелей в сутки, сообщили люди, знакомые с вопросом. Несмотря на агрессивную лоббистскую кампанию со стороны саудовцев, Россия в течение нескольких недель сопротивляется заключению сделки, которая вынудит ее предпринять какие бы то ни было сокращения добычи", - утверждает издание. "Мы ожидаем заключения соглашения в последнюю минуту, но такого, которое будет предполагать большую работу со стороны Саудовской Аравии и незначительное сокращение со стороны россиян, если таковое вообще будет", - пояснил делегат ОПЕК, знакомый с дискуссией России и Саудовской Аравии. "В качестве компромисса Саудовская Аравия рассматривает сценарий, при котором она возьмет на себя большую часть сокращения производства, возможно, с ключевыми союзниками - Кувейтом и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявили источники". "(...) Саудовцы работают в режиме "сделать все возможное", а русские как обычно упрямятся", - считает Боб МакНалли, президент Rapidan Energy Group. "Цены на нефть снизились более чем на 20% с начала года, примерно с того момента, как в Китае начала распространяться вспышка коронавируса. Саудовская Аравия нуждается в ценах, по крайней мере, на 10 долларов выше, чтобы покрыть свои национальные расходы, в то время как президент России Владимир Путин заявил, что его страна удовлетворена нынешним уровнем около 52 долларов за баррель, - сообщается в публикации. - (...) Несмотря на свою оппозицию, Россия, вероятно, отступит и согласится на сокращение производства, потому что она зависит от более высоких цен в том, чтобы покрывать свои военные операции за границей, указывает Хелима Крофт, главный стратег канадской брокерой фирмы RBC". (...) В написании статьи принял участие Дэвид Ходари. Источник: The Wall Street Journal