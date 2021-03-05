Кто танцует с Путиным

"Некогда экс-министр иностранных дел Австрии привлекла к себе внимание общественности, пригласив на свою свадьбу российского президента. Теперь же Карин Кнайсль войдет в состав совета директоров "Роснефти" - особенного предприятия", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Карин Кнайсль, занимавшая с 2017 по 2019 год пост министра иностранных дел Австрии, была выдвинута российским правительством в совет директоров нефтяного концерна "Роснефть". "Крупнейшим акционером "Роснефти" с большим отрывом является российское государство, глава компании Игорь Сечин считается близким доверенным лицом президента Владимира Путина, - отмечает издание. - Герхард Шредер по-прежнему останется председателем совета директоров, в качестве двух других иностранных "независимых директоров" были номинированы немецкий бизнесмен Маттиас Варниг и швейцарский банкир Ханс-Йорг Рудлофф".

"Как и Шредеру, Кнайсль во время ее политической деятельности приписывали определенную близость с Россией, - пишет Frankfurter Allgemeine, напоминая, что одним из приглашенных гостей на ее свадьбе летом 2018 года был Владимир Путин. - (...) Фотографии, на которых Кнайсль кружилась в танце с Путиным, а затем поблагодарила его реверансом, облетели весь мир. Реверансу в качестве вежливого жеста обучают в венских танцевальных школах, однако в качестве дипломатического символа многие в правительстве посчитали его неуместным. Министр иностранных дел даже в качестве невесты не является частным лицом".

Тогдашнее австрийское правительство и без того считали дружественно настроенным по отношению к России, особенно Австрийскую партию свободы (FPÖ). "В то время правая партия заключила партнерское соглашение с государственной партией Путина "Единая Россия"; впрочем, после выхода FPÖ из правительства в результате "скандала на Ибице" с участием председателя партии Хайнца-Кристиана Штрахе это партнерство, кажется, угасло, по крайней мере, в том, что касается публичных контактов", - говорится в статье.

Высокопоставленные политики Австрии и раньше являлись членами советов директоров российских компаний, однако "Роснефть" выделяется среди них своим особым властным положением и крайне грубыми методами ведения бизнеса", указывает издание. "Глава компании Игорь Сечин, предположительно, был агентом КГБ и считается закулисным руководителем разгрома крупнейшего на тот момент российского нефтяного концерна "Юкос" в 2003 и 2004 годах и политического процесса против учредителя "Юкоса" Михаила Ходорковского, который 10 лет провел в тюрьме. Лишь путем последовавшего приобретения важнейших долей "Юкоса" "Роснефть" стала одним из крупнейших нефтяных концернов в мире".

"Бывший российский министр экономического развития Алексей Улюкаев был арестован в 2016 году, а затем приговорен к 8 годам лишения свободы после того, как он возразил против запланированной Сечиным покупки "Роснефтью" нефтяного концерна "Башнефть". Основанием для приговора стали, по-видимому, срежиссированные обвинения в коррупции, которые Сечин выдвинул против Улюкаева. В связи с ролью концерна в российской политике Соединенные Штаты наложили на "Роснефть" санкции, когда Россия начала проявлять агрессию против Украины в 2014 году".

Кнайсль, после того, как распалось правительство Курца/Штрахе, снова занялась своей публицистической деятельностью. "Она публично говорила о "скудных заказах" и сложной жизненной ситуации вследствие коронакризиса. Но, вероятно, в число ее немногих заказчиков уже входило одно российское государственное предприятие: работающее за границей онлайн-издание RT. Можно сделать вывод, что Путин не забывает своих старых друзей. В ответ на запрос Frankfurter Allgemeine о ее деятельности в "Роснефти" Кнайсль написала, что не хочет давать интервью. В остальном она сослалась на свои книги и публикации. У нее действительно почти нет собственного опыта в экономике, но в своей публицистической работе она занималась темами Ближнего Востока, геополитики и энергообеспечения", - пишет FAZ.