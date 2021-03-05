"У ЕС одно фиаско за другим": Австрия отправляется в одиночное плавание в вопросе вакцинации

"Желанный европейский единый фронт вакцинации распадается, так как он функционирует недостаточно надежно. Учащаются одиночные действия отдельных государств. Это связано не только с коронавирусом, но и с новыми центрами силы в ЕС", - пишет немецкий журнал Focus.

В частности, поясняет журналист Ханс-Юрген Мориц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и австрийский канцлер Себастьян Курц хотят заключить "вакцинный альянс" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Комментарий Еврокомиссии о единоличных действиях Дании и Австрии оказался сухим. Оба государства в праве "изучать другие возможности сотрудничества", сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, это "совершенно нормально".

"Курц действительно постарался представить австрийско-датскую инициативу как заблаговременную заботу о будущем, которое, вероятно, потребует регулярной новой вакцинации от коронавируса. В интервью немецкой газете Bild он сказал, что изначальный подход, заключавшийся в совместной стратегии вакцинации ЕС, был верным. Однако нужно быть готовыми к новым мутациям коронавируса и больше не следует "быть зависимыми только от ЕС".

"Однако решение Вены тем самым подразумевает выражение недоверия в адрес Еврокомиссии - что вполне вписалось бы в политический расчет канцлера на родине, где он хочет предстать в роли человека дела, который больше не смотрит на нерасторопность Брюсселя. Его поведение становится примером для остальных. Один из дипломатов ЕС так описывает настроения среди государств-участников: "Все исходят из того, что в любом случае отдельным государствам придется принять дополнительные меры, ведь неизвестно, будет ли и дальше функционировать совместная схема закупки".

"Международная пресса констатирует распад единого европейского фронта вакцинации. Этот фронт, по-видимому, был скорее иллюзией, написала бельгийская газета L?Echo. Однако "национальный эгоизм, геостратегические рефлексы, неспособность политиков мыслить за пределами интересов своего электората или же просто-напросто сомнения в вакцинах" не дали ей воплотиться в реальность".

"Польская газета Polityka сделала уничтожающий вывод: "Вообще-то, должна была быть только одна совместная закупка, но затем за кулисами начались индивидуальные переговоры. Сегодня каждый покупает ту вакцину, которую он может получить. Для Европейского союза одно фиаско следует за другим". А нидерландское издание Telegraaf посоветовало правительству в Гааге: "Нидерланды хотят действовать в рамках ЕС, но было бы лучше стремиться к присоединению к новому "вакцинному альянсу", - говорится в статье.

"Если Нидерланды действительно присоединятся к австрийцам и датчанам, почти в полном составе окажется "экономная четверка", которая в прошлом году, включая Швецию, объединилась для того, чтобы в борьбе за бюджет ЕС настаивать на финансовой дисциплине. Примечательно, что формируется также и фронт государств Центрально-Восточной Европы, делающих ставку на китайские и российские вакцины. Он соответствует второй европейской группе по интересам, стремящейся привлечь больше внимания, - это страны Вишеградской группы: Венгрия, Польша, Словакия и Чехия".

"Так вакцинный кризис вбивает сразу несколько клиньев между европейскими странами, и, по-видимому, формируются два новых блока в оппозиции к традиционной оси Берлин-Париж", - указывает Focus.

"Андреас Глюк, эксперт по здравоохранению в Европарламенте от партии СвДП, приписывает Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен вину в том, что новой жертвой коронавируса стало европейское единство. По его словам, "в связи с чрезмерно долгими переговорами по закупке вакцин и отсутствием прозрачности Еврокомиссия сработала плохо".

"Эксперт по здравоохранению из партии ХДС Петер Лизе наблюдает тенденции по уходу стран с европейского вакцинного фронта с беспокойством: "Одиночные национальные действия - это большой политический вызов".

"Коллега Лизе по фракции Кристиан Элер (ХДС) спокойно относится к действиям Австрии, Дании и Израиля. По его словам, ни у одной из трех стран нет значимых мощностей для производства вакцин или крупной фармацевтической промышленности. В этой связи Элер делает вывод: "Это альянс бедных. Пока сотрудничают крупные государства ЕС, Европа будет единой в стратегии вакцинации", - передает Focus.