Зомби-апокалипсис предсказан на 2021 год? У Центра по контролю и профилактике заболеваний США есть руководство по подготовке к атаке зомби

"Что может сделать 2021 год хуже 2020? Как насчет зомби-апокалипсиса? Некоторые утверждают, что Нострадамус предсказал зомби-апокалипсис в 2021 году (...) В отрывке, который якобы принадлежит перу французского философа, (...) нет слов "зомби" и "апокалипсис". На зомби могут указывать слова "полумертвый" и "великое зло" - впрочем так же они могут относиться и к некоторым политикам", - пишет на страницах Forbes обозреватель Брюс Ю. Ли.

"Если вам казалось, что США, образно выражаясь, были застигнуты со спущенными штанами и не готовы к пандемии коронавируса Covid-19, представьте, каково это будет, если нашу страну охватит зомби-апокалипсис, - предлагает он. - Попытались бы политические лидеры минимизировать проблему, утверждая, что превратиться в гниющий труп с отваливающимися частями тела - не так уж и плохо? Стали бы постоянно твердить, что окончание апокалипсиса "не за горами"? Стали бы люди спорить о том, сколько людей в действительности превратились в зомби, утверждая, что некоторые зомби на самом деле являются людьми, которым просто нужно немного больше солнца? Кстати, хороший способ проверить, превратился ли человек в зомби - это посмотреть, пытается ли он вас съесть. Будут ли некоторые политические лидеры настаивать на стратегии "коллективного иммунитета", при которой страна просто позволит апокалипсису случиться? В конце концов, если просто позволить всем стать зомби, можно решить множество проблем - не надо будет каждый день думать, что надевать, да и нехватка туалетной бумаги перестанет быть проблемой, верно?"

"Что ж, зомби-апокалипсис может стать серьезной катастрофой, и наша страна, вероятно, недостаточно подготовлена к такому повороту событий. Это не значит, что у CDC - Центра по контролю и профилактике заболеваний США - нет рекомендаций на этот счет. CDC действительно предлагает Zombie Preparedness guide - руководство по подготовке к атаке зомби, которое содержит некоторую полезную информацию. Например, рекомендуется иметь в доме набор для случай чрезвычайной ситуации (...)", - говорится в статье.

"Согласно CDC, в нем должны быть: вода: по крайней мере, один галлон на человека в день, (...) а запасов должно хватить не менее чем на 3 дня; еда, причем это должны быть непортящиеся продукты, иначе вы можете сильно разочароваться, когда они вам понадобятся (...); лекарства (...) - обратите внимание, что во время апокалипсиса одна только "Виагра" может оказаться не слишком полезной; инструменты и расходные материалы - CDC предлагает обзавестись универсальным ножом, изолентой и радио с батарейным питанием: cмартфон может оказаться бесполезным, если сотовая сеть и интернет выйдут из строя, но помните, что большинство радиоприемников с батарейным питанием не умеют делать селфи".

"Также в набор должны входить мыло, полотенца и бытовой отбеливатель, который, кстати, нельзя употреблять внутрь; одежда и постельные принадлежности (...), важные документы - водительские права, паспорт и свидетельство о рождении (...), а также принадлежности для оказания первой медицинской помощи. CDC предупреждает, что пластырь не слишком поможет при укусе зомби", - говорится в статье.

"Опасения по поводу нападения зомби - не единственная причина хранить подобные запасы. Они могут оказаться полезными практически в любых чрезвычайных ситуациях, будь то наводнение, ураган, торнадо или землетрясение. CDC также предлагает составить план действий на случай чрезвычайной ситуации для вашей семьей. Он включает определение типов чрезвычайных ситуаций, которые возможны в вашем районе. Если вам в голову приходит только зомби-апокалипсис и дефицит хот-догов, подумайте еще. (...) Второе предложение CDC - определить место встречи для членов вашей семьи, чтобы перегруппироваться на тот случай, если вы окажетесь разделенными или не сможете вернуться или остаться в доме. Как учит нас практически любой фильм ужасов (...), фраза "давайте разделимся" не предвещает ничего хорошего, особенно когда нет четкого плана, как собраться всем вместе вновь. Как говорится, когда вы убегаете от зомби, будучи в группе, вам нужно лишь бежать быстрее, чем самый медленный человек в группе".

"Третье предложение - определить контактные данные для экстренных случаев. В этот список должен входить не только Джастин Бибер. Конечно, встреча с Бибером может быть в вашем списке заветных желаний, но полиция, пожарная часть, ваш врач и, возможно, охотник на монстров, такой как Милла Йовович, во время чрезвычайной ситуации окажут вам более ощутимую помощь". (...)

"Четвертая рекомендация CDC - спланировать маршрут эвакуации. Определите, куда нужно двигаться, чтобы быстро выбраться из города (...)".

"Опять же, большая часть советов, предлагаемых веб-страницей CDC Zombie Preparedness, применима ко многим различным чрезвычайным ситуациям, а не только к зомби-апокалипсису, за исключением таких утверждений, как "когда зомби голодны, они не остановятся, пока не получат пищу (т.е. мозг )". CDC указывает, что этот веб-сайт был запущен как юмористический проект. Таким образом, CDC, похоже, не утверждает, что зомби-апокалипсис случится в 2021 году или в ближайшее время", - заключает автор публикации. (...)