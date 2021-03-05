Люди без детей счастливее?

"Для многих людей дети - это счастье. (...) Большинство, вероятно, согласились бы с мнением, что лишь с детьми жизнь вызывает настоящее удовлетворение. Но действительно ли это так?", - задается вопросом немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Новое исследование показало, что после рождения ребенка многие родители становятся менее счастливыми, чем во времена, когда у них не было детей. Ученые из Дартмутского колледжа опросили в течение 10 лет миллион родителей. Исследование было сфокусировано на удовлетворенности людей своей жизнью", - передает издание.

"Исследование показало, что после рождения детей люди становились менее счастливыми, чем до этого. По словам исследователей, чаще всего это обусловлено финансовыми причинами. Расходы на детей огромны. Возникает необходимость в более просторной квартире и в более вместительном автомобиле. Государственная поддержка (...) компенсирует это лишь отчасти".

"Сначала одежда для новорожденных и подгузники, потом хобби и школа - у детей много потребностей, - отмечает FR. - К тому же после рождения ребенка один из родителей или даже оба меньше работают. (...) "Материальные условия очень важны для счастья", - говорит швейцарский экономист и исследователь счастья Бруно Фрей".

"Совмещать полный рабочий день и гармоничную семейную жизнь непросто. Баланс между работой и жизнью становится шатким. Поэтому неудивительно, что многие родители чувствуют себя менее счастливыми, чем ожидали. (...) Чтобы избежать разочарований, парам следует обдумать финансовые аспекты при планировании семьи. Также рекомендуется создать финансовую подушку. Но важна также и поддержка со стороны работодателя и политики. Гибкий график работы для родителей и справедливая оплата труда могут помочь им не утонуть в финансовых заботах", - пишет Frankfurter Rundschau.