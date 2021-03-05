Благодаря зеленым ковид-паспортам Израиль постепенно возвращается к жизни

"В Израиле, стране, являющейся чемпионом мира по вакцинации, привитые жители начинают открывать для себя новый мир, получая доступ к культурным мероприятиям, ресторанам, бассейнам и спортивным залам", - пишет журналист Le Figaro Тьерри Оберле.

"(...) Власти ввели зеленый паспорт. Этот документ можно загрузить после получения от министерства здравоохранения электронного письма, приходящего через неделю после второй инъекции вакцины Pfizer. Его владелец становится "аристократом". Это магическое средство предоставляет ему доступ к культурным мероприятиям, музеям, столикам внутри ресторана, бассейнам, спортивным залам. Невакцинированным же придется довольствоваться торговыми центрами, террасами пабов и морскими купаниями, на которые уже имеют право 38% израильтян", - говорится в статье.

"(...) Зак Гранит, генеральный директор Израильской оперы в Тель-Авиве, не намерен торопить события. Со следующей среды у него запланированы концерты с певцами и оркестром на сцене, - пишет Le Figaro. "Все новое. Старые программы аннулируются и заменяются творениями, адаптированными к обстоятельствам. Хор исчезает, в оркестре становится меньше музыкантов. Если Covid действительно ослабеет, мы снова сделаем заполняемость XXL ", - поясняет он. В Израильской опере он наложил даже более строгие ограничения, чем требует постановление правительства. "Публику нужно успокоить. Она должна знать, что, помимо художественного мастерства, она обретет у нас качественную санитарную безопасность. Не будет антракта, буфета и прогулок по фойе. Тем, у кого нет зеленого паспорта, вход воспрещен", - сказал он.

"(...) В Тель-Авивском художественном музее посетители с зеленым паспортом могут познакомиться с работами скульптора Александра Колдера, - говорится в репортаже. (...) "Мы уже отказываемся от Zoom для лекций по искусству, теперь они снова проходят в музее среди выставленных произведений. Возвращаемся в реальную жизнь. Я понимаю, как могут нам позавидовать в Париже", - с воодушевлением говорит директор музея Таня Коэн-Уззелли.

"(...) Расположенный на берегу моря плавательный бассейн "Гордон", старейший и, пожалуй, самый красивый в Тель-Авиве, вновь обрел своих завсегдатаев. Кто-то занимается спортом, кто-то нежится в шезлонгах, - описывает журналист. "Мне необходимо плавать каждый день. Приходилось плавать кролем в холодном море. А здесь температура воды 24 градуса. Это прекрасно", - говорит Дени, 67-летний музыкант в обтягивающих плавках. "После того, как бассейн снова открылся, я пришел туда со своим зеленым бейджем. Опасно не получить вакцину, хотя мы еще не знаем о возможных долгосрочных последствиях. Я надеюсь, что Тель-Авив вернется к тому, что было раньше, хотя из-за вариантов Covid ни в чем нельзя быть уверенным", - тревожится он.

"(...) В плавательном центре есть спортзал, где работает каждый второй тренажер и навязываются инструкции по социальному дистанцированию. "Вы чувствуете себя защищенным, и здесь не бывает больших толп", - рассказал один бегун на беговой дорожке, который зарегистрировался в этом учреждении со своим сертификатом о вакцинации.

"Для таких счастливчиков доступны два приложения. Пропуск, выданный сайтом Ramzor, содержит защищенный QR-код и идентификационный номер пользователя. Этот документ можно распечатать. Приложение "зеленый пропуск" предлагает странную систему проверки в виде анимации: по зеленому фону разгуливает семья с чемоданами. Оно также сообщает номер удостоверения личности пользователя. Когда человек приходит в заведение, которое требует паспорт, он должен показать экран своего смартфона и предъявить удостоверение личности. Таким методом министерство здравоохранения надеется предотвратить подделку. Анимация служит в качестве сертификации, поскольку пользователи не смогут делать скриншоты. Однако копии этих приложений уже циркулируют в недрах даркнета. По мнению специалистов, они пользуются определенным успехом на черном рынке зеленых паспортов. Сообщается, что около 100 тыс. подписчиков присоединились к группам, выдающим ложные сертификаты через зашифрованную сеть Telegram", - указывает Оберле.

"В Тель-Авиве насаждается не только культ тела, но и культ праздников. Однако вечеринки не возобновились. Будущее ночных клубов остается в подвешенном состоянии, поскольку частные залы не вправе вместить более двадцати человек. В этом гедонистическом городе смешиваются нетерпение и беспокойство. Потому что успех кампании по быстрой вакцинации не устраняет рисков возобновления эпидемии. Комбинированное действие вакцин и карантина привело к неуклонному снижению кривой новых случаев заражения. Но сейчас она снова растет. Здесь отпраздновали Пурим - религиозный карнавал, отмечавшийся в минувшие выходные. Несмотря на запреты, собрания проходили как в ультраортодоксальных, так и в светских кругах", - говорится в публикации.

"Иммунизация переживает деликатный период, когда власти пытаются убедить равнодушных или сопротивляющихся людей. Уровень вакцинации ниже всего в арабском секторе и среди ультраортодоксальных евреев. К тому же, многие молодые люди бросают вызов "системе", не желая прививаться. Местные власти и волонтеры пытаются привлечь людей в центры вакцинации, предлагая пиццу, сладости или чолнт, традиционное горячее блюдо на Шаббат. Применяется политика кнута и пряника", - указывает журналист.

"(...) Парламент Израиля принял закон, дающий властям возможность узнавать имена, адреса и номера телефонов непривитых людей. Речь шла об их постановке на учет, чтобы можно было обратиться к ним и попытаться убедить вакцинироваться. Закон вызвал ажиотаж, - подчеркивает автор статьи. - Лидер Израильской лейбористской партии Мерав Михаэли раскритиковал способ, с помощью которого премьер-министр Биньямин Нетаньяху "отказывает гражданам в праве на конфиденциальность их медицинской информации".

"Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн не собирается делать вакцинацию обязательной. Зато он предлагает заставлять невакцинированных сотрудников, чья работа предполагает контакты с людьми, проходить тестирование на коронавирус каждые два дня. Он считает, что сделать прививку - это моральный долг каждого. Его мантра: "Кто не вакцинируется, тот станет лишним человеком".