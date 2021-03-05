Отмечая недостатки миссии ВОЗ в Ухане, ученые призывают к независимому расследованию происхождения Covid-19

"(...) Выяснение происхождения SARS-CoV-2 имеет решающее значение для более эффективного противодействия нынешней эпидемии и снижения рисков будущих пандемий. К сожалению, спустя более года после появления первых случаев истоки пандемии по-прежнему неизвестны". Менее чем через месяц после окончания работы совместной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и китайских властей, ответственной за расследование передачи человеку нового коронавируса, коллектив из примерно тридцати человек призывает к проведению полного и независимого расследования источников пандемии Covid-19", - пишет Le Monde.

"Обращение опубликовано в четверг, 4 марта, в США в The Wall Street Journal и во Франции в Le Monde, его подписали Джейми Метцль, член Совета национальной безопасности Белого дома при администрации Клинтона и бывший сотрудник Джо Байдена, а также вирусологи Брюно Канар и Этьен Декроли, исследователи Национального научно-исследовательского центра Франции, генетики Жан-Мишель Клавери (Университет Экс-Марсель) и Виржини Куртье (Институт Жака Моно, Национальный научно-исследовательский центр)", - говорится в статье.

"В открытом письме сначала излагаются структурные ограничения для работы, проводимой совместной миссией ВОЗ/Китай. Затем предлагается список условий, необходимых для проведения научного исследования, которое способно ответить на вопросы, возникающие в связи с внезапным появлением болезни. Данная инициатива является реакцией на первые выводы команды ВОЗ/Китай, представленные 9 февраля в Ухане на почти трехчасовой пресс-конференции", - поясняет автор статьи.

"Эти первые выводы вызвали множество вопросов в международном сообществе. В частности, миссия призвала активизировать исследования возможной циркуляции нового коронавируса через торговлю замороженными продуктами, тем самым способствуя подтверждению тезиса, поддерживаемого китайскими властями, по мнению которых вирус мог быть занесен в Китай именно таким способом. Гипотезу о лабораторной аварии миссия сочла достаточно маловероятной для того, чтобы придать бесполезный характер дальнейшим научным исследованиям в этом направлении", - передает автор публикации.

"(...) В открытом письме коллектив ученых напоминает, что должны быть изучены все возможные сценарии: "Зоологическое событие с промежуточным животным или без него", "заражение сотрудника лаборатории или члена сопровождающего персонала в месте отбора проб", "заражение во время транспортировки животных и/или собранных образцов", "заражение, полученное в лаборатории в городе Ухань", "утечка из лаборатории без заражения, полученного в ее огороженном пространстве", в частности, из-за удаления отходов или побега животных", - сообщает издание.

"(...) Резкой критике подписанты подвергли соглашение между Китаем и ВОЗ, определяющее прерогативы и рамки совместной миссии. Они объясняют, что "большая часть исследований на местах должна была выполняться китайской стороной, а результаты просто сообщались международным членам совместной группы для анализа и обсуждения". Коллектив ученых также отмечает, что выбор членов миссии не позволил избежать конфликта интересов (один из членов международной части команды финансировал работу Уханьского института вирусологии по проблеме коронавируса у летучих мышей)", - говорится далее.

"Кроме того, члены миссии не имели доступа ко многим данным, касающимся посещенных исследовательских лабораторий, - отмечает журналист. "Международные члены совместной группы, по их собственному признанию, часто полагались на слова своих китайских коллег, а не на независимое расследование, особенно в отношении возможности аварии, связанной с лабораторией или [научным] исследованием", - пишут авторы письма.

"(...) Коллектив призывает международное сообщество создать новую структуру и процесс, способные преодолеть структурные недостатки общей миссии. Такое изучение, по мнению подписантов, должно проводиться независимой многопрофильной командой, в которую входят люди, знакомые с китайским языком и культурой, имеющие доступ "ко всем местам, материалам, образцам и интересующему их персоналу" (список работников рынков и лабораторий Уханя, больничные карты ранних или подозреваемых пациентов, места для взятия образцов вирусов у диких животных, банки крови, образцы, взятые на рынках, фермах или в окружающей среде, генетические последовательности патогенов, изученные в исследовательских лабораториях, отчеты о проведенных экспериментах и т. д.). Авторы также считают важным иметь возможность проводить конфиденциальные интервью с первыми подозреваемыми пациентами и членами их семей", - говорится в статье.

"На данный момент никто с высокой точностью не знает окончательных выводов миссии, поскольку они будут сформулированы в ее окончательном докладе и должны будут получить согласие китайских властей. После пресс-конференции ВОЗ объявила о выпуске краткого доклада миссии "в ближайшие несколько дней" и полного доклада о расследовании в следующие недели. Теперь в ВОЗ объясняют, что сводный доклад может никогда не выйти в свет, и некоторые члены миссии предпочитают публикацию полного доклада. Дата его выхода еще не назначена", - резюмирует Стефан Фукар.