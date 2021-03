5 марта 2021 г. Джулиан Барнс | The New York Times ЦРУ расширяет расследование загадочных эпизодов, вызвавших Гаванский синдром у сотрудников управления и дипломатов за границей "Новая целевая группа ЦРУ пытается расширить усилия по поиску причин серии таинственных инцидентов, в результате которых пострадали его сотрудники за рубежом - эпизодов, произошедших на Кубе, в Китае, России и других странах. Целевая группа будет сотрудничать с Госдепартаментом, а также с другими разведывательными службами, чтобы собрать новые доказательства об эпизодах и повторно изучить существующие материалы и сделать выводы о том, имели ли место атаки, и если да, то что вызвало травмы и кто несет ответственность", - передает The New York Times. (...) "Хотя целевая группа была формально создана в декабре, объявление о новых усилиях было сделано после того, как Уильям Дж. Бернс, кандидат администрации Байдена на пост главы ЦРУ, пообещал во время слушаний по утверждению его кандидатуры, рассмотреть доказательства, связанные с инцидентами, которые он назвал атаками на сотрудников агентства. Во вторник Комитет Сената по разведке единогласно одобрил кандидатуру Бернса, назначив голосование по его утверждению Сенатом в полном составе. Голосование ожидается на следующей неделе, но точные сроки неизвестны", - пишет газета. "В последние годы десятки сотрудников разведки и дипломатов пострадали от того, что называют Гаванским синдромом - это совокупность симптомов, включающая головные боли, потерю памяти, головокружение и многое другое. У ряда сотрудников ЦРУ и дипломатов, работавших в американском посольстве в Гаване, появились эти симптомы в 2016 и 2017 годах. В 2018 году эти симптомы стали испытывать другие американцы, работающие в Гуанчжоу в Китае. Третья группа сотрудников ЦРУ, многие из которых занимаются противодействием активности российской разведки, пострадали в разных странах. Инциденты продолжились и в последние месяцы", - пишет издание. "Некоторые нынешние и бывшие правительственные чиновники считают, что за инцидентами стоит Россия, хотя ни Государственный департамент, ни ЦРУ не пришли к такому выводу", - констатирует The New York Times. "В докладе Национальной академии наук говорится, что причиной травм, скорее всего, было микроволновое оружие. Хотя доклад убедил ряд жертв, некоторые эксперты скептически отнеслись к доказательствам того, что за инцидентами стоит микроволновое оружие", - отмечается в публикации. (...) "Пока Бернс не приведён к присяге и не начнет свою собственную проверку, новых выводов от ЦРУ не ожидается. Но управление, похоже, сигнализирует, что серьезно относится к этому вопросу. В связи с тем, что управление стремится лучше понять эти эпизоды, целевая группа будет включать медицинских экспертов, специалистов по кадрам и сотрудников разведки (...), - указывает газета. - Госдепартамент также активизировал усилия по расследованию инцидентов, в результате которых пострадали его сотрудники. (...)". "Во время администрации Трампа нынешние и бывшие чиновники выражали разочарование правительственным расследованием. По их словам, Госдепартамент и ЦРУ не осуществляли адекватный обмен информацией. Некоторые чиновники заявляли, что между двумя агентствами существует напряженность. Представители администрации Байдена указали, что у них есть планы исправить ситуацию, и что Госдепартамент, ЦРУ и другие разведывательные агентства будут более глубоко сотрудничать, чтобы изучить инциденты и их причины". "Джину Хаспел, бывшего директора ЦРУ, не убедили свидетельства того, что ответственность за серию инцидентов несет Россия или что эти инциденты могут с определенностью быть классифицированы как нападение, заявили представители разведки. Но в декабре Хаспел формализовала работу специальных групп, чтобы создать рабочую группу, повторно изучить предыдущие инциденты и собрать информацию о новых. Она также попросила сотрудников, которые думают, что они могли стать жертвами, но не сообщили об этом, обратиться в целевую группу", - пишет The New York Times. (...) Источник: The New York Times