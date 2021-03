5 марта 2021 г. Бруно Уотерфилд | The Times Собаки в состоянии учуять Covid за неделю до положительного теста "В ходе испытаний в бельгийском футбольном клубе собаки-ищейки выявляли случаи Covid-19 более чем за неделю до того, как вирус обнаруживался в обычном мазке из носа", - сообщает The Times. "Тестовые испытания, проведенные K9 Detection, компанией, работающей с собаками-ищейками, показали "впечатляющие" результаты, - говорится в статье. - В течение нескольких месяцев игроков KV Oostende тестировали как с помощью ПЦР-теста, так и с помощью мазков, забор которых осуществлялся них подмышками, и которые затем давали нюхать специально обученным собакам". "В 99,5% случаев наш результат соответствовал результатам ПЦР-теста", - рассказал газете De Standaard Йохан Векхойзен из K9. "Однако собаки реагировали намного быстрее. В ходе испытаний было установлено, что "запах коронавируса", который обнаруживают собаки, присутствует у человека с первого дня заражения, до того, как вирус будет выявлен в ходе стандартных тестов", - пишет издание. "Были игроки, у которых был отрицательный ПЦР-тест, но наш результат был положительным. Через 8 или 9 дней их тест оказывался положительным, - рассказал Векхойзен. - Если бы они действовали исходя из нашего результата, зараженного игрока раньше бы поместили в карантин раньше, и вирус не распространился бы дальше в группе игроков". Благодаря собакам распространение вируса в футбольном клубе было остановлено. "Собаки-ищейки уже используются в аэропортах Бельгии, Финляндии и ОАЭ для проверки прибывающих пассажиров на Covid-19", - поясняет газета. (...) Источник: The Times