Почему Путин сносит дом моего детства?

"Это душещипательный момент, когда дом твоего детства вот-вот снесут. Мне это кажется логичным последствием уродливой трансформации города и страны моего рождения", - пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский.

"Правительства мало каких городов решились бы на такую амбициозную программу, как снос 4,5 тыс. жилых домов и переселение около 1 млн человек. Москва, тем не менее, готовится сделать именно это, и ее подход к этому иллюстрирует два процесса, в основном, оказавшихся в тени геополитической показухи президента Владимира Путина. Один из них - это превращение России в страну, где государство является единственным амбициозным экономическим игроком. Другой процесс - это размывание основных прав личности, не таких заметных, как свобода слова и собраний, а более приземленных, таких как право собственности и голоса в решении проблем своего района", - рассуждает автор.

Моя семья въехала в новенькое пятиэтажное здание на Керченской улице, 16, на юго-западе Москвы, в 1964 году, рассказывает журналист. Сейчас этот дом оказался в списке на снос, подготовленном правительством Москвы, наряду с 139 другими домами в районе Зюзино.

"Существует много версий о том, почему Собянин решил пойти на это. Согласно одной из них, огромная строительная индустрия города нуждается в спасении. Цены на недвижимость резко упали с конца 2014 года, когда цены на нефть рухнули и западные санкции осадили Москву, стремящуюся к мировому влиянию", - пишет Бершидский.

"Гарантированные выплаты по городской программе и дешевая земля - на месте пятиэтажных домов без лифта будут построены гораздо более высокие здания - могут сделать положение строительных компаний намного менее рискованным", - полагает он.

"Даже если бы не этот вероятный мотив, государственные контракты являются крупнейшим источником частного капитала в путинской России. Большинство миллиардеров, наживших состояние при Путине, получали доходы от государственных проектов и инфраструктурных инвестиций со стороны государственных компаний. При Собянине Москва зациклилась на ремонте улиц, при котором дороги иногда покрывались плиткой дважды в год без какой-либо видимой необходимости, кроме принесения доходов подрядчикам и бюрократам, отвечавшим за это", - говорится в статье.

Государственная программа, настолько грандиозная, как московская "реновация", как ее назвали, может сделать сотни чиновников мультимиллионерами и одновременно поддержать местную экономику, считает журналист.

Жилые дома 1960-х годов, как правило, непопулярны, их часто называют "хрущобами". "Городское правительство, возможно, ожидало энтузиазма со стороны их жителей. Если это было так, то оно просчиталось", - пишет Бершидский.

Жители "хрущоб" сразу же начали самоорганизовываться. Главная группа на Facebook по борьбе со сносами насчитывает более 19 тыс. участников, и на 14 мая запланирована акция протеста против этой программы, говорится в статье. Многие протестующие довольны своими домами: они сделали в квартирах ремонт, иногда очень дорогостоящий. Других больше беспокоит качество предложенного городом жилья. Распространяются темные слухи о некачественно построенных высотках, находящихся намного дальше от станций метро, чем их нынешние дома, пишет автор.

"Я давно не живу в квартире своего детства. Я переехал в город - Берлин - где дома коммунистической эпохи постепенно ремонтировались, причем фасады некоторых из них были приятно и основательно обновлены; немецкой столице не хватало ни денег, ни авторитарной политической культуры для масштабной программы сноса", - пишет Бершидский. Я хотел бы, чтобы в моем родном городе был принят похожий подход к проблеме, отмечает он. "Но тогда это была бы не собянинская Москва и не путинская Россия - город и страна, где государство решает и платит", - заключает журналист.