Глава МИД ФРГ: "Россия не заинтересована в затягивании ни сирийского, ни украинского конфликта"

"Если мы хотим добиться перемирия, мы должны говорить с противоборствующими сторонами конфликта. Если мы хотим помочь людям, оказавшимся в беде, зачастую это невозможно без контакта с находящимся у власти режимом. Речь всегда идет сразу о двух моментах: защите наших ценностей и реализации наших политических интересов. При этом мы не можем позволить себе двойных стандартов: тот, кто подвергает критике переговоры с президентом России Владимиром Путиным, должен объяснить, почему тогда следует поддерживать хорошие отношения с Китаем - и наоборот. Если мы хотим говорить только с теми, кто похож на нас, тогда круг партнеров по переговорам сузится до тех, кто находится в радиусе двух часов пути на самолете", - говорит в беседе с Bild глава немецкого внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль.

Отвечая на вопрос журналистов издания о том, стоит ли вообще говорить с президентом России Владимиром Путиным и заинтересовал ли тот в решении конфликтов на Украине и в Сирии, Габриэль выражает уверенность в том, что "Россия не заинтересована в затягивании ни украинского, ни сирийского конфликта. А в наших интересах, чтобы Россия была нам больше партнером, чем врагом. Без сотрудничества с Россией невозможно урегулировать ни один крупный очаг напряженности. В свою очередь, европейцы нужны России - никто другой не сможет помочь ей с экономической модернизацией и созданием лучших условий жизни для ее граждан".

"Россия не может быть в перспективе заинтересована в поддержке сирийских палачей, убивающих газом собственный народ. Но здесь поможет только дипломатия, при помощи бомб конфликт не урегулировать", - подчеркивает министр.

По словам Зигмара Габриэля, ни один из нынешних конфликтов нельзя решить без переговоров и перспектив на будущее для каждого конкретного региона. Поэтому большой ошибкой было решение президента США Трампа увеличить военный бюджет и сократить средства, выделяемые на развитие. "Безопасность возможна только тогда, когда у людей есть перспектива в жизни. Тот, у кого нет надежды, часто прибегает к насилию или становится частью террористического движения".

"Брекзит", Украина, Эрдоган, Трамп, Путин - все эти темы, по словам главы МИД Германии, "имеют насущное значение для европейцев".

"Европейцы будут играть в них роль лишь в том случае, если Европа останется единой. Если европейцы не будут держаться друг друга, мы превратимся в мяч для игры для других сил", - отмечает Габриэль.

Комментируя недавний инцидент в ходе визита в Израиль - из-за того, что Габриэль встретился с представителями критикующих политику израильского правительства организаций, премьер-министр Беньямин Нетаньяху отказал ему во встрече - министр иностранных дел ФРГ указал на то, что "между демократами не может быть ультиматумов".