На юге Франции уже началась "макрономания"

Вечером после последней встречи с избирателями, когда солнце еще печет красные крыши Альби, на юге Франции, Эммануэль Макрон с женой Брижит заходят, пробираясь сквозь толпу, в кафе Pontié, повествует корреспондент итальянской газеты Corriere della Sera Стефано Монтефьори.

"Макрону, сошедшему со сцены, нужно пройти лишь несколько десятков метров до кафе, что прямо напротив площади. Но люди, навалившись на него, не дают ему ходу: они хотят сделать селфи, поднести ему детей для поцелуя, передать письма с неведомыми запросами или просьбами их порекомендовать, - говорится в статье. - То же происходит с его женой Брижит, которая идет другим путем в окружении многочисленной охраны, но и на нее обрушивается толпа. Граждане Альби, которые не смогли протиснуться на площадь, зовут ее, вопя: "Брижит, мы тебя любим", находясь по ту сторону ограждений, она подходит ближе, чтобы поздороваться, посылает поцелуи, улыбается".

Как отмечает автор, известная разница в возрасте между Макроном и Брижит - она на 24 года старше мужа - не проблема, она оборачивает ее себе на пользу. "Они такие красивые", - мечтательно говорит женщина с дочкой-подростком, передает журналист.

"Из этой смеси деревенского праздника и партийного съезда в американском стиле рождается "макрономания", - пишет издание. "В воскресенье пройдут выборы, но Эммануэль Макрон больше не кандидат, претендующий на Елисейский дворец, он - знаменитость, а его жена Брижит сопровождает его, как равная".

"Пять лет назад, 1 мая, в Невере между первым и вторым туром Франсуа Олланд, уже уверенный в своей победе над Николя Саркози, встречался с такой же любопытной, но менее очарованной толпой, - говорится в статье. - Рядом с ним была Валери Триервейлер, испытывавшая ужас и стоявшая в сторонке, приговаривая: "Мне нужно привыкнуть, я не готова к такому интересу". Далее, рассказывает автор, последовали всем известные катастрофические события: первая леди была не в состоянии привыкнуть к правилам Елисейского дворца, а президент был готов ее оставить, черкнув две строчки в коммюнике для AFP.

"Эммануэль и Брижит Макрон, как кажется, напротив, согласны играть в эту игру до конца, и Макрон это уже прояснил, - пишет Монтефьоре. - В качестве президента он предложит Брижит роль, которую он оформит официально посредством закона, чтобы первая леди была рядом с ним без всякой двусмысленности, как Мишель Обама с Бараком".

Возможно, политик и продюсер Фредерик Миттеран, который разбирается в знаменитостях, прав, пророча Макрону "состояние благодати и всеобщую очарованность, как в случае Кеннеди или Джастина Трюдо, в том числе и благодаря фигуре его жены Брижит", отмечает издание.

"Его будут критиковать, потому что он уже ведет себя, как победитель, но ведь все к нему так относятся: как к президенту и звезде", - говорится в заключение.