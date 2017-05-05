"Жадный" банкир и его сестра "брали взятки за разрешение ссуд на финансирование проектов в странах бывшего СССР"

Центральному уголовному суду в Лондоне сообщили, что высокопоставленный сотрудник ЕБРР брал взятки за разрешение ссуд на финансирование огромных нефтяных и газовых проектов в странах бывшего СССР, передает Ричард Спиллетт в The Daily Mail.

"44-летний Андрей Рыженко и его 37-летняя сестра Татьяна Сандерсон предположительно получили взяток на 2,2 млн фунтов с июля 2008 года по ноябрь 2009 года, - говорится в статье. - В должностные обязанности Рыженко в финансируемом за счет бюджета Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) входило утверждение заявок на инвестиции от восточноевропейских нефтяных, газовых и горнодобывающих фирм. "Откаты" предположительно выплачивались через "посредника" Дмитрия Хардера, через его американскую компанию Chestnut Consulting Group Inc, как часть "премии за успех" за заключение сделок".

"Прокурор Том Литтл сказал, что "откаты" выплачивались на банковские счета Сандерсон, чтобы обеспечить безопасное место для наличности и дистанцировать получение денег от брата Сандерсон", - говорится в статье.

"Прокурор сказал Центральному уголовному суду в Лондоне: "Это дело можно резюмировать одним словом - "жадность". Или, может быть, двумя словами - "семейная жадность". Рыженко и его сестра, как заявляет обвинение, сговорились с человеком по имени Дмитрий Хардер, чтобы осуществлять и принимать выплаты с целью подкупа. Их еще иногда называют взятками", - передает автор.