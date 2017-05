5 мая 2017 г. Макс Седдон, Майкл Стотхард | Financial Times Путин ожидает доходов от инвестиций в Ле Пен "Всего за несколько часов до ожесточенных президентских дебатов во Франции в среду тролли и боты в Twitter начали распространять необоснованные заявления о том, что у кандидата от центристов Эммануэля Макрона есть тайный офшорный счет в банке", - пишет Financial Times. Предвыборный штаб Макрона немедленно обвинил его ультраправого оппонента Марин Ле Пен в том, что ей покровительствуют мастера политической пропаганды в интернете из путинского Кремля, пишет издание. "За последние несколько лет у российского лидера и ультраправого политика, которых объединяют сходные националистические взгляды, сложились тесные связи. Эти связи были подкреплены сложными финансовыми схемами и исключительно позитивным освещением Ле Пен в российских государственных СМИ. Для российского лидера победа Ле Пен предоставит возможность посеять разногласия на Западе", - говорится в статье. "Ее связи с российским лидером восходят к 2011 году, когда она приняла руководство партией от своего отца Жана-Мари. До этого у "Национального фронта" был неформальный альянс с крайне правым лидером Владимиром Жириновским. В рамках усилий по "нормализации" своей партии она стремилась построить отношения с очевидно более центристской "Единой Россией" Путина. Эти отношения в основном были ограничены периодическими визитами до 2014 года, когда Ле Пен поддержала аннексию Россией Крыма", - пишет издание. В то же время партия получила кредит в размере 9,4 млн евро от "Первого чешско-российского банка" в Москве. "Текстовые сообщения, которыми обменивались российские чиновники, просочившиеся в сеть и просмотренные Financial Times, кажется, свидетельствовали о том, что решение о выдаче кредита было выражением благодарности Кремля за ее поддержку", - пишут авторы статьи. Судьба кредита остается неясной с прошлого года, когда российский ЦБ закрыл "Первый чешско-российский банк", отмечает издание. Банк продал кредит "Национального фронта" практически обанкротившейся компании по прокату автомобилей "Конти", о которой почти ничего не известно. "Национальный фронт" заявляет, что выплачивает проценты по кредиту на условно-депозитный счет, пока не завершится арбитражное разбирательство по кредиту", - говорится в статье. Источник: Financial Times