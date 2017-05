5 мая 2017 г. Эдвард Люс | Financial Times Западный либерализм оказался в осаде Обозреватель Financial Times Эдвард Люс начинает свою статью с воспоминаний о том, как в 1989 году, будучи оксфордским студентом, вместе с десятками тысяч немцев и иностранцев разрушал Берлинскую стену. "Мы верили в прогресс - а точнее, в Прогресс, эта вера - самый близкий аналог религии на современном Западе", - пишет Люс. Тогда Европа объединялась, демократия приходила на смену режимам в странах Варшавского договора, "отмирала не только автократия, но и национализм, границы открывались". "Человечество доказало, что может учиться на своих ошибках", - пишет автор. "Спустя почти 30 лет, после победы Трампа на выборах 2016 года, я оказался в Москве. Меня пригласили на конференцию о "полицентрическом мировом порядке", что переводится с русского как "постамериканский мир". Ее проводил институт имени Примакова", - говорится в статье. "Именно Примаков отстаивал термин "многополярность", напрасно пытаясь осадить океанский триумфализм Америки после холодной войны. Путин подхватил и присвоил эту концепцию", - говорится в статье. "И вот теперь я оказался на мероприятии, где присутствовали люди вроде главы ФСБ Александра Бортникова и Путина собственной персоной. Хотя россияне не улыбались, пришел их черед праздновать. Америка только что выбрала президентом фаната стен и поклонника Путина", - пишет автор. "Засим последовала интенсивная лекция о взгляде на мир другими глазами", - пишет Люс. Он подивился, что на конференции россияне так часто упоминали о Венском конгрессе, когда новый порядок в Европе обеспечивал Четверной союз Великобритании, Австрии, Пруссии и России. "Победа Трампа создала перспективу того, что Россия сможет вернуться к своей исторической роли как великая держава в полицентрическом мире - в мире, где каждая страна клянется не делать ничего для подрыва внутренней легитимности любой другой. Больше никаких разговоров о неизбежности демократии или о глобальном порядке под руководством США. Вот чего жаждал Путин. Другие - в Пекине, Анкаре, Каире, Каракасе и даже в Будапеште - разделяют, как и все больше отступников на Западе, неприязнь России к западным понятиям прогресса. Что же, они ошибаются?" - вопрошает автор. Люс поясняет: со стороны Запада было верхом самонадеянности полагать, что остальной мир покорно позаимствует западную модель. "Люди Запада много столетий придерживались линейной веры в то, что время всегда ведет нас к еще большему счастью", - пишет автор. Христиане считали, что это движение ко второму пришествию Христа, марксисты - что к диктатуре пролетариата. Националисты надеялись получить власть над судьбами своей нации. Либералы - что прогресс неуклонно движется к индивидуальной свободе. "В 1989 году в этот, последний вариант верило большинство людей. Остальные варианты либо отмерли, либо перешли в отступление. А сегодня лишь марксизм остается в спячке. Вера в авторитарную версию судеб нации грандиозно возрождается", - пишет автор. Еще важнее, что возрождаются незападные концепции истории: Китай и Индия традиционно считали - и считают ныне - что история движется по кругу. "История не заканчивается. Это вечное повторение безрассудных поступков и исправления ошибок", - говорится в статье. Тем, кто сомневается в цикличности истории, автор советует взглянуть на историю США. "После избрания Трампа трудно сохранить веру в движение к "более совершенному союзу", - считает автор. Вашингтон был скромным государственным мужем, а Трамп не знает себе равных по саморекламе. "Конечно, Трамп и ему подобные в Европе не спровоцировали кризис демократического либерализма. Они - симптом проблемы", - пишет автор. Люс считает слишком "флегматичным" мнение, что победа Трампа на выборах была случайностью. По его предположению, избирателями руководило желание разрушить систему, которая сплошь и рядом возлагает на них самих вину за их мытарства. В США средний доход сейчас все еще ниже, чем в начале ХХI века, почти половина американцев относит себя к "низшему классу". Негативная реакция западного среднего класса вызревает много лет, продолжает автор. По его мнению, таких людей следует называть "прекариат" (социальный класс работников с временной или частичной занятостью, которая носит постоянный и устойчивый характер. - Прим. ред.), для их жизни характерна неуверенность в экономическом положении. "По данным фирмы McKinsey, сейчас на Западе более 160 млн человек - во много крат больше, чем пять лет назад - заняты в так называемой "ангажемент-экономике" (основанной на временных трудовых контрактах. - Прим. ред.). Примерно треть делает это "по необходимости". Прогнозируется, что их численность резко возрастет. Их доля в богатстве США, наоборот, неуклонно снижается. "Бедная половина" американцев сейчас владеет всего 1% богатства страны", - пишет автор. По мнению автора, в ближайшие годы будет проверен на практике принцип социолога Баррингтона Мура: "Нет буржуазии - нет демократии". "С начала третьего тысячелетия и в особенности на протяжении последних 10 лет в мире потерпели крах не менее 25 демократий, в том числе три в Европе (Россия, Турция и Венгрия). Возможно, скоро это произойдет с Польшей. "Арабскую весну" везде, кроме Туниса, пожрал летний зной", - говорится в статье. Люс признает: "Брекзит" и победа Трампа не были неизбежны. "Проведение референдума [по выходу из ЕС] было безрассудным "броском костей" со стороны некомпетентного премьер-министра" Британии, считает он. Хиллари Клинтон не хватило для победы всего 77 тыс. голосов. Но обратное тоже верно. Если Марин Ле Пен проиграет выборы во Франции, а Меркель останется у власти в Германии, кризис западного либерализма не прекратится. "Да и Америка не оказалась бы в безопасности, если бы в Белом доме сейчас заседала г-жа Клинтон", - пишет автор. Люс поясняет: "Когда еще миллионы французов, британцев, американцев и жителей других западных стран вместо гарантированной будущей пенсии получают статус контрактника без льгот, ощущение ненадежности у них только усилится". По его словам, "западное государство когда-то страховало физических лиц от превратностей рынка". Сторонникам либеральной демократии следует надеяться на успех Макрона и других подобных ему лидеров. "Но если Макрон победит, то благодаря расплывчатым, универсальным обещаниям, не имея "партии большинства", которая осуществляла бы его чаяния. Сходные надежды в 2008 году сулил Обама, когда его партия в полной мере была у руля. Спустя восемь лет Америка избрала Трампа", - говорится в статье. "Кризис Запада не был выдуман в 2016 году. И в 2017-м он не исчезнет. Это структурный кризис, который, вероятно, сохранится надолго. Те, кто преуменьшает этот факт, оказывают либеральной демократии плохую услугу", - пишет автор. Источник: Financial Times